ВС РФ завершают зачистку Горналя: главное об СВО на 25 апреля

В Белгородской области в результате атаки БПЛА погибли двое мирных жителей. В Ивановской области и Крыму силы ПВО также отражали нападения беспилотников. ВСУ находятся в сложной ситуации под Красноармейском. В Курской области завершается операция по зачистке села Горналь. Президент Франции Эммануэль Макрон отверг возможность мирных переговоров, в то время как глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности к диалогу. Об этих и других главных новостях СВО за 25 апреля — в материале URA.RU.
Российские военные завершают зачистку в селе Горналь
В Курской области российские военные завершают операцию по зачистке населенного пункта Горналь. Села Поповка и Горналь остаются последними местами в Белгородской и Курской областях с присутствием противника. Военные корреспонденты отмечают, что все потенциальные пути продвижения украинских сил к Горналю постоянно отслеживаются и находятся под огневым контролем.
Сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс погиб в ДНР, где воевал за Россию
Сын заместителя директора ЦРУ Майкл Глосс погиб в ДНР, воюя за Россию в составе 137-го полка ВДВ. Он прибыл в Крым в 2023 году и выражал желание получить российское гражданство, активно подписываясь на страницы, связанные с коммунизмом и публикуя материалы о президенте РФ Владимире Путине. Его смерть наступила 4 апреля 2024 года во время штурма под Раздоловкой. Мать Майкла, Джулиан Галлина Глосс, имеет опыт работы в разведке и на протяжении последних шести лет занимает пост заместителя директора ЦРУ, а отец Ларри Глосс является ветераном ВМС США и руководит компанией, занимающейся безопасностью.
Атаки беспилотников
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника в регионе погибли два мирных жителя, а еще один мужчина получил серьезные осколочные ранения. Атака произошла в Грайворонском районе.
В Шуе Ивановской области днем были активированы системы противовоздушной обороны для отражения атаки беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе региона. Жителей просили перейти в безопасные места и соблюдать меры безопасности, в городе работают спецслужбы.
Крым также подвергся массовой атаке БПЛА. Жители полуострова слышали взрывы в нескольких городах, включая Евпаторию и Ялту. По предварительным данным, удалось уничтожить более десяти беспилотников, а в Минобороны РФ сообщили о том, что за ночь было сбито 79 таких объектов. Пожары и значительные последствия на земле не зафиксированы.
Зеленский готовится к поражению ВСУ под Красноармейском
Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что ситуация для украинских бойцов под Красноармейском становится «жесткой», ссылаясь на доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Он отметил, что россияне активно продолжают штурмовые действия, в то время как украинские силы сосредоточены на обороне.
Военные ВСУ в ДНР убили пенсионеров и изнасиловали их малолетнюю внучку
На курдюмовском направлении (ДНР) украинские военнослужащие убили пожилую пару, подозревая их в поддержке России, а их несовершеннолетнюю внучку подвергли насилию. Об этом заявил российский боец с позывным «Махатма». Он рассказал, что украинские солдаты решили расправиться с семьей, когда те отказались покинуть свои места жительства, заподозрив их в симпатиях к российской армии. По словам «Махатмы», виновные в насилии над девочкой были задержаны и наказаны, и она осталась жива.
Переговоры по урегулированию конфликта
Президент Франции Эммануэль Макрон отверг возможность мирного урегулирования конфликта на Украине, на что обратил внимание лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он утверждает, что Макрон проявляет недовольство в связи перспективами наступления мира.
На фоне этого глава МИЛ РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к сделке, но необходимо доработать ключевые элементы. Россия не отказывается от диалога и следит за позициями западных стран, надеясь на конструктивный подход. Президент США Дональд Трамп добавил, что конфликт начался из-за стремления Украины вступить в НАТО, и существует риск, что Киев может быть обвинен в провале переговоров, что повлияет на военную помощь.
При этом активно обсуждается возможность признания Крыма российским, что может подтолкнуть украинское руководство к компромиссам. Трамп подтвердил, что Крым останется с Россией, и добавил, что, если соглашение будет достигнуто, часть территории Украины останется под контролем России.
Российская гаубица Д-20 уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ
Расчет 152-мм гаубицы Д-20 группы «Днепр» нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ, расположенному в заброшенном доме на правом берегу Днепра, на каховском направлении, передает Пятый канал. По словам старшего офицера батареи с позывным «Лысый», противник активизировался, и их подразделение ведет активную контрбатарейную борьбу, уничтожая места запуска дронов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.