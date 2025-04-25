25 апреля 2025

В Тюмени назвали профессию с зарплатой больше полумиллиона рублей в месяц

Сварщик-ручник стал самым высокооплачиваемым специалистом в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени сварщик-ручник НАКС НГДО может получать до 540 тысяч рублей в месяц
В Тюмени сварщик-ручник НАКС НГДО может получать до 540 тысяч рублей в месяц Фото:

В Тюменской области самую высокую зарплату предлагают сварщику-ручнику нефтегазодобывающего оборудования — до 540 тысяч рублей в месяц. Минимальный порог оплаты труда для этой вакансии составляет 270 тысяч рублей.

«В апреле 2025 года самую высокую зарплату в Тюменской области предлагали сварщику-ручнику НАКС НГДО — от 270 тысяч до 540 тысяч рублей в месяц», — сообщили аналитики hh.ru РБК Тюмень. На втором месте ведущий программист — специалистам предлагают 350-500 тысяч рублей.

В топ высокооплачиваемых вакансий также вошли руководитель отдела логистики с зарплатой 200-500 тысяч рублей и директор по маркетингу — от 400 тысяч рублей. Замыкает рейтинг водитель категории Е, которому предлагают 160-186 тысяч рублей.

За год количество вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей в регионе выросло на 63%. В апреле 2025 года было открыто 3500 высокооплачиваемых предложений. Почти половина — для работы вахтовым методом.

Ранее URA.RU рассказывало, каким специалистам в Тюмени платят самые маленькие зарплаты. Среди них — сотрудники в сфере розничной торговли, туризма, а также науки и образования.

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В Тюменской области самую высокую зарплату предлагают сварщику-ручнику нефтегазодобывающего оборудования — до 540 тысяч рублей в месяц. Минимальный порог оплаты труда для этой вакансии составляет 270 тысяч рублей. «В апреле 2025 года самую высокую зарплату в Тюменской области предлагали сварщику-ручнику НАКС НГДО — от 270 тысяч до 540 тысяч рублей в месяц», — сообщили аналитики hh.ru РБК Тюмень. На втором месте ведущий программист — специалистам предлагают 350-500 тысяч рублей. В топ высокооплачиваемых вакансий также вошли руководитель отдела логистики с зарплатой 200-500 тысяч рублей и директор по маркетингу — от 400 тысяч рублей. Замыкает рейтинг водитель категории Е, которому предлагают 160-186 тысяч рублей. За год количество вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей в регионе выросло на 63%. В апреле 2025 года было открыто 3500 высокооплачиваемых предложений. Почти половина — для работы вахтовым методом. Ранее URA.RU рассказывало, каким специалистам в Тюмени платят самые маленькие зарплаты. Среди них — сотрудники в сфере розничной торговли, туризма, а также науки и образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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