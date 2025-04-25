В Тюмени назвали профессию с зарплатой больше полумиллиона рублей в месяц

В Тюменской области самую высокую зарплату предлагают сварщику-ручнику нефтегазодобывающего оборудования — до 540 тысяч рублей в месяц. Минимальный порог оплаты труда для этой вакансии составляет 270 тысяч рублей.
«В апреле 2025 года самую высокую зарплату в Тюменской области предлагали сварщику-ручнику НАКС НГДО — от 270 тысяч до 540 тысяч рублей в месяц», — сообщили аналитики hh.ru РБК Тюмень. На втором месте ведущий программист — специалистам предлагают 350-500 тысяч рублей.
В топ высокооплачиваемых вакансий также вошли руководитель отдела логистики с зарплатой 200-500 тысяч рублей и директор по маркетингу — от 400 тысяч рублей. Замыкает рейтинг водитель категории Е, которому предлагают 160-186 тысяч рублей.
За год количество вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей в регионе выросло на 63%. В апреле 2025 года было открыто 3500 высокооплачиваемых предложений. Почти половина — для работы вахтовым методом.
Ранее URA.RU рассказывало, каким специалистам в Тюмени платят самые маленькие зарплаты. Среди них — сотрудники в сфере розничной торговли, туризма, а также науки и образования.
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