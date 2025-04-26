ВСУ сожгли дом родителей олимпийского чемпиона Большунова в Брянской области

Дом семьи олимпийского чемпиона Александра Большунова, расположенный в селе Подывотье Брянской области, пострадал в результате атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщают местные СМИ. По предварительной информации, в результате обстрела и последующего пожара здание получило серьезные повреждения.
«В результате атаки со стороны Украины якобы загорелся дом, принадлежавший семье спортсмена», — пишет издание «Новости Брянска». Местные жители рассказали журналистам, что населенный пункт в последнее время регулярно подвергается обстрелам. Официальных комментариев от МЧС и правоохранительных органов по ситуации в Подывотье на данный момент не поступало.
Ранее отец спортсмена Александр Большунов-старший сообщал, что их дом находится всего в трех километрах от российско-украинской границы. По его словам, жить в данном доме сейчас невозможно из соображений безопасности: семья перебралась в другое место в Брянской области, а сам он наведывается к дому лишь изредка, чтобы проверить его состояние. Отец спортсмена отмечал, что однажды стены дома спасли ему жизнь во время очередного обстрела.
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