ВСУ сожгли дом родителей олимпийского чемпиона Большунова в Брянской области

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Дом семьи Большунова, вероятно, пострадал из-за очередного обстрела ВСУ
Дом семьи Большунова, вероятно, пострадал из-за очередного обстрела ВСУ Фото:

Дом семьи олимпийского чемпиона Александра Большунова, расположенный в селе Подывотье Брянской области, пострадал в результате атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщают местные СМИ. По предварительной информации, в результате обстрела и последующего пожара здание получило серьезные повреждения.

«В результате атаки со стороны Украины якобы загорелся дом, принадлежавший семье спортсмена», — пишет издание «Новости Брянска». Местные жители рассказали журналистам, что населенный пункт в последнее время регулярно подвергается обстрелам. Официальных комментариев от МЧС и правоохранительных органов по ситуации в Подывотье на данный момент не поступало.

Ранее отец спортсмена Александр Большунов-старший сообщал, что их дом находится всего в трех километрах от российско-украинской границы. По его словам, жить в данном доме сейчас невозможно из соображений безопасности: семья перебралась в другое место в Брянской области, а сам он наведывается к дому лишь изредка, чтобы проверить его состояние. Отец спортсмена отмечал, что однажды стены дома спасли ему жизнь во время очередного обстрела.

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Дом семьи олимпийского чемпиона Александра Большунова, расположенный в селе Подывотье Брянской области, пострадал в результате атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщают местные СМИ. По предварительной информации, в результате обстрела и последующего пожара здание получило серьезные повреждения. «В результате атаки со стороны Украины якобы загорелся дом, принадлежавший семье спортсмена», — пишет издание «Новости Брянска». Местные жители рассказали журналистам, что населенный пункт в последнее время регулярно подвергается обстрелам. Официальных комментариев от МЧС и правоохранительных органов по ситуации в Подывотье на данный момент не поступало. Ранее отец спортсмена Александр Большунов-старший сообщал, что их дом находится всего в трех километрах от российско-украинской границы. По его словам, жить в данном доме сейчас невозможно из соображений безопасности: семья перебралась в другое место в Брянской области, а сам он наведывается к дому лишь изредка, чтобы проверить его состояние. Отец спортсмена отмечал, что однажды стены дома спасли ему жизнь во время очередного обстрела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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