ВС РФ ввели в свой арсенал дрон «Бандероль»: какие еще БПЛА появились на вооружении в 2024-2025 годах

На Украине заговорили о применении российскими военными нового типа беспилотников в зоне СВО. Так, в последние недели ВС РФ систематически используют дрон «Бандероль» для ударов по объектам украинских войск в Одесской области. Какие еще новые разработки появились у российских бойцов на фронте — в материале URA.RU.
Характеристики беспилотника «Бандероль»
ВС России в последние недели регулярно применяют новый беспилотник «Бандероль» для нанесения ударов по объектам украинских военных, сообщило украинское издание «Политика страны». Уточняется, что дрон наносит существенный ущерб противнику, поскольку средства ПВО Киева не в состоянии его сбить. В настоящее время подробные технические характеристики нового беспилотника, такие как тип носителя, мощность боевой части и дальность полета, не раскрываются.
Характеристики
Новые БПЛА оснащены реактивным двигателем, что обеспечивает им возможность развивать скорость от 400 до 500 километров в час. Представители украинских вооруженных формирований указывают, что дрон по своим характеристикам ближе к барражирующему боеприпасу, внешне напоминающему авиабомбы, оснащенные корректирующим модулем, но при этом использующему реактивную тягу.
Кроме того, имеются сведения об увеличении мощности боевой части «Бандероли». Однако в настоящее время отсутствует точная информация о типах носителей для запуска данного дрона, а также о мощности его боевой части и максимальной дальности полета, передает портал Avia.Pro.
Какие новые типы БПЛА появились у ВС РФ в 2024-2025 годах
FPV-дрон «Ключ»
«Ключ» разработан учебным центром «Пустельга». Он производится в двух вариантах — на семи- и 10-дюймовых рамах. Дрон применялся на четырех направлениях в зоне СВО, а также в Курской области. Ежемесячные поставки беспилотника в ряды ВС РФ составляют около 2 000 единиц. Среди его особенностей:
- Высокая маневренность;
- Способность проникать в открытые люки техники;
- Работа на нестандартных частотах.
Дрон-камикадзе «Стрела»
«Стрела» — дрон-камикадзе самолетного типа, разработка тульского НПО «Стрела». Первое его применение зафиксировано в мае 2024 года. Среди характеристик БПЛА:
- Дрон способен поразить цель на расстоянии 24 километров;
- Есть возможность запуска с рук или катапульты;
- Полезная нагрузка: до трех килограмм (при катапультном запуске);
- Дальность полета: до 35 километров.
FPV-дрон «Овод»
«Овод» — версия FPV-дрона с машинным зрением. К осени 2024 года в войска поступило 4 000 единиц. Он применялся на авдеевском, сватовском и запорожском направлениях. Особенности FPV-дрона:
- Оснащен системой распознавания контрастных пикселей;
- Автономное наведение без оператора;
- Оснащен системой самоликвидации;
- Стал основой для создания комплекса ПВО против тяжелых дронов.
«Народный дрон» или «Упырь»
Разработан дрон-камикадзе «Упырь» в Свердловской области. Первое успешное применение — май 2023 года, серийное производство начато в 2024. Среди характеристик дрона:
- Скорость: до 180 километров в час;
- Дальность полета: шесть-12 километров;
- Полезная нагрузка: выстрелы к РПГ-7, противотанковые гранаты.
Антидроновый «Осоед»
Специализированный FPV-дрон «Осоед» был разработан для перехвата БПЛА противника. Беспилотник осуществляет выстрел сеткой по дрону ВСУ, после чего тот теряет управление и падает. Затем аппарат возвращается к оператору для последующей перезарядки. Возможности дрона:
- Выстреливает антидроновой сеткой;
- Скорость: до 140 километров в час;
- Дальность полета: пять километров;
- Максимальная высота: шесть километров.
Аналог «Герани» — «Гербера»
Впервые о применении беспилотника «Гербера», являющегося копией дрона «Герань», сообщили украинские СМИ летом 2024 года. Его можно применять в целях радиоэлектронной разведки, в качестве ложной цели и дрона-камикадзе. Особенности БПЛА:
- Многофункциональность (разведка, ложная цель, камикадзе);
- Внешне похож на уменьшенную версию "Герани";
- Вероятно, на нем установлен двухтактный двигатель;
- Нос БПЛА — боезаряд.
Дрон-камикадзе «Молния-1»
«Молния-1» применяется с весны 2024 года. К сентябрю того же года он уничтожил САУ, несколько гаубиц и 10 автомобилей ВСУ. Среди его характеристик:
- Поражает движущиеся и стационарные цели;
- Эффективен против бронетехники и автомобилей.
В социальных сетях стали распространяться сведения о том, что на фронте используется усовершенствованная модификация этого БПЛА, известная как «Молния-2». По словам операторов, использование данных дронов позволило повысить эффективность работы примерно на 70%, увеличить грузоподъемность, а также почти вдвое расширить дальность полета.
«Князь Вандал Новгородский»
Это уникальный дрон с оптоволоконным управлением. Управление им осуществляется посредством оптоволоконного кабеля, напоминающего по виду леску. Аппарат поднимается в воздух вместе с полезной нагрузкой и катушкой, которая разматывается по мере полета. Получается, что оператор контролирует устройство, функционирующее аналогично воздушному змею. Среди особенностей дрона:
- Неуязвим к РЭБ;
- Он активно применяется в Курской области.
Наземные дроны «Депеша» и «Каракал»
Данные наземные дроны — разработка «Ростеха». Используются они для транспортировки грузов и эвакуации раненых. Возможности БПЛА:
- Грузоподъемность: 100-500 килограмм;
- Дальность полета: до трех километров;
- Варианты на гусеницах и колесах.
«Герань — 2»
В апреле 2025 года стала распространяться информация о том, что в зоне СВО используют разведывательную модификацию беспилотника «Герань», известную как «Герань — 2». По данным telegram-канала «Военная хроника», БПЛА почти час кружил над Одессой.
«Герани» получили новые двигатели. Кроме того, у них постоянно улучшаются системы управления, что способствует более эффективной координации действий внутри роя.
СКАТ 350М
СКАТ 350М — разведывательный дрон. Используется он для раскрытия позиций ВСУ. Ранее он выпускался как Supercam 350, но в версии СКАТ 350М устранены «детские болезни» конструкции. Беспилотник предназначен для разведки местности, контроля поражения после удара. Также он используется для мониторинга в гражданских целях (лесные пожары, охрана объектов). Конструкция и характеристики БПЛА:
- Схема «летающее крыло»;
- Размах крыла: 3,2 метров;
- Двигатель: электрический;
- Время полета: до четырех часов;
- Устойчивость к погодным условиям (работает при сильном ветре, задымлении);
- Возможность парашютной посадки (усиленная конструкция без хрупких элементов).
За пару лет он претерпел несколько модернизаций. Среди которых:
- Смена каналов управления в полете – защита от радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- Оптоволоконное управление – антенну можно вынести на 500 метров от оператора, снижая риск обнаружения;
- Улучшенная защита от помех – наработки после боевого применения в зоне СВО.
«Куб»
«Куб» — барражирующий боеприпас (ударный БПЛА). Есть несколько моделей: «Куб — Э» и «Куб — Э-2». Первый подходит для поражения стационарных целей по заданным координатам. В то же время «Куб — Э-2» (малый и средний класс) предназначен для движущихся и квазистационарных целей. Среди возможностей БПЛА:
- Поражение живой силы, небронированной и легкобронированной техники;
- Уничтожение стартовых позиций БПЛА, вертолетных площадок;
- Работа в любое время суток, при задымлении, запылении, ветре до 15 метров в секунду;
- Маневренность – может атаковать движущиеся цели;
- Возможность группового применения (роевые атаки).
Задачи перед ОПК на 2025 год
Президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии поставил перед отечественным ОПК более масштабные задачи на 2025 год, чем в 2024-м. В частности, речь идет о необходимости расширения и модернизации мощностей военно-промышленного комплекса, в реализации которых задействованы более 400 предприятий. По словам президента, Россия быстро совершенствует наиболее востребованные образцы вооружения, в том числе за счет высокой технологической динамики производств и обратной связи с передовой.
В 2024 году на вооружение российской армии поступило более четырех тысяч единиц тяжелой бронетехники, 180 боевых самолетов и вертолетов. Ежедневно на передовую отправлялось около четырех тысяч FPV-дронов. Однако, по данным главы государства, этих средств поражения недостаточно, и уже на следующий год планируется еще более масштабное оснащение войск.
Председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов сообщил, что за время проведения специальной военной операции ударные беспилотники прошли огромный цикл развития. По его словам, они прошли от моделей с шумными двигателями и малой скоростью до современных дронов с улучшенными характеристиками и возможностями поражения целей, передает «Известия».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.