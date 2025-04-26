Песков ответил, обсуждали ли Путин и Уиткофф возобновление прямого авиасообщения между странами

Президент России Владимир Путин и специальный посланник президента США Стив Уиткофф не поднимали вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами на недавней встрече в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет», — лаконично ответил Песков на уточняющий вопрос журналистов о том, обсуждалась ли возможность восстановления перелетов между двумя странами. Цитата по РИА «Новости».
Ранее встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа прошла в Москве 25 числа. Беседа продолжалась три часа. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что диалог между Москвой и Вашингтоном сохранится и будет вестись на различных уровнях с максимально возможной интенсивностью.
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