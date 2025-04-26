Песков ответил, обсуждали ли Путин и Уиткофф возобновление прямого авиасообщения между странами

Песков: Путин и Уиткофф не говорили о возобновлении авиасообщения между Россие
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Песков заявил, что Путин и спецпосланник не обсуждали авиасообщение
Песков заявил, что Путин и спецпосланник не обсуждали авиасообщение Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин и специальный посланник президента США Стив Уиткофф не поднимали вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами на недавней встрече в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», — лаконично ответил Песков на уточняющий вопрос журналистов о том, обсуждалась ли возможность восстановления перелетов между двумя странами. Цитата по РИА «Новости».

Ранее встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа прошла в Москве 25 числа. Беседа продолжалась три часа. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что диалог между Москвой и Вашингтоном сохранится и будет вестись на различных уровнях с максимально возможной интенсивностью.

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Президент России Владимир Путин и специальный посланник президента США Стив Уиткофф не поднимали вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами на недавней встрече в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Нет», — лаконично ответил Песков на уточняющий вопрос журналистов о том, обсуждалась ли возможность восстановления перелетов между двумя странами. Цитата по РИА «Новости». Ранее встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа прошла в Москве 25 числа. Беседа продолжалась три часа. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что диалог между Москвой и Вашингтоном сохранится и будет вестись на различных уровнях с максимально возможной интенсивностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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