25 апреля 2025

Курган богат талантами: Юлия Савичева номинирована на престижную музыкальную премию

Юлия Савичева из Кургана претендует на звание лучшей певицы России
© Служба новостей «URA.RU»
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Савичева номинирована на премию RU.TV
Савичева номинирована на премию RU.TV Фото:

Певица из Кургана Юлия Савичева номинирована на престижную музыкальную премию. Она претендует на звание лучшей певицы России. Об этом она сообщила поклонникам в соцсетях.

«Ловите волну гордости — я номинирована на премию RU.TV в категории „Лучшая певица“. Это не просто номинация — это ваши крики на концертах, ваши плейлисты с моими песнями и ваши сердца, которые бьются в общем ритме», — написала Савичева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Юлия Савичева сообщала, что переболела тяжелым вирусом и была вынуждена отменить участие в нескольких музыкальных проектах, а поклонники активно поддерживали ее в соцсетях. Также обсуждалась возможность ее выступления на Дне города в Кургане, откуда певица родом.

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Певица из Кургана Юлия Савичева номинирована на престижную музыкальную премию. Она претендует на звание лучшей певицы России. Об этом она сообщила поклонникам в соцсетях. «Ловите волну гордости — я номинирована на премию RU.TV в категории „Лучшая певица“. Это не просто номинация — это ваши крики на концертах, ваши плейлисты с моими песнями и ваши сердца, которые бьются в общем ритме», — написала Савичева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Юлия Савичева сообщала, что переболела тяжелым вирусом и была вынуждена отменить участие в нескольких музыкальных проектах, а поклонники активно поддерживали ее в соцсетях. Также обсуждалась возможность ее выступления на Дне города в Кургане, откуда певица родом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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