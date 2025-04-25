Курган богат талантами: Юлия Савичева номинирована на престижную музыкальную премию

Певица из Кургана Юлия Савичева номинирована на престижную музыкальную премию. Она претендует на звание лучшей певицы России. Об этом она сообщила поклонникам в соцсетях.
«Ловите волну гордости — я номинирована на премию RU.TV в категории „Лучшая певица“. Это не просто номинация — это ваши крики на концертах, ваши плейлисты с моими песнями и ваши сердца, которые бьются в общем ритме», — написала Савичева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Юлия Савичева сообщала, что переболела тяжелым вирусом и была вынуждена отменить участие в нескольких музыкальных проектах, а поклонники активно поддерживали ее в соцсетях. Также обсуждалась возможность ее выступления на Дне города в Кургане, откуда певица родом.
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