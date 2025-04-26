Нарышкин предупредил о возможных провокациях со стороны Великобритании против РФ

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Нарышкин предупредил о возможных диверсиях со стороны Лондона
Нарышкин предупредил о возможных диверсиях со стороны Лондона Фото:

Со стороны Великобритании могут произойти провокации в отношении России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отвечая на вопрос о вероятности диверсий на территории Украины с использованием химического оружия со стороны Лондона.

«Британия может пройти на провокации на территории любого государства, если Британия в этом заинтересована», — заявил Нарышкин в интервью ТАСС. Он отметил, что британские спецслужбы ведут активную и агрессивную деятельность, при этом основное внимание уделяется Российской Федерации.

Ранее Россия объявила о введении персональных санкций против членов британского парламента в ответ на продолжающуюся «конфронтационную политику» Соединенного Королевства. В числе причин были названы попытки дискредитации России, распространение антироссийских позиций, а также оказание военной помощи Украине. В МИД РФ отметили, что предпринимаемые Лондоном шаги свидетельствуют о нежелании британских властей пересмотреть курс на открытую конфронтацию с Россией.

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Со стороны Великобритании могут произойти провокации в отношении России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отвечая на вопрос о вероятности диверсий на территории Украины с использованием химического оружия со стороны Лондона. «Британия может пройти на провокации на территории любого государства, если Британия в этом заинтересована», — заявил Нарышкин в интервью ТАСС. Он отметил, что британские спецслужбы ведут активную и агрессивную деятельность, при этом основное внимание уделяется Российской Федерации. Ранее Россия объявила о введении персональных санкций против членов британского парламента в ответ на продолжающуюся «конфронтационную политику» Соединенного Королевства. В числе причин были названы попытки дискредитации России, распространение антироссийских позиций, а также оказание военной помощи Украине. В МИД РФ отметили, что предпринимаемые Лондоном шаги свидетельствуют о нежелании британских властей пересмотреть курс на открытую конфронтацию с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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