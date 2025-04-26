Со стороны Великобритании могут произойти провокации в отношении России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отвечая на вопрос о вероятности диверсий на территории Украины с использованием химического оружия со стороны Лондона.
«Британия может пройти на провокации на территории любого государства, если Британия в этом заинтересована», — заявил Нарышкин в интервью ТАСС. Он отметил, что британские спецслужбы ведут активную и агрессивную деятельность, при этом основное внимание уделяется Российской Федерации.
Ранее Россия объявила о введении персональных санкций против членов британского парламента в ответ на продолжающуюся «конфронтационную политику» Соединенного Королевства. В числе причин были названы попытки дискредитации России, распространение антироссийских позиций, а также оказание военной помощи Украине. В МИД РФ отметили, что предпринимаемые Лондоном шаги свидетельствуют о нежелании британских властей пересмотреть курс на открытую конфронтацию с Россией.
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