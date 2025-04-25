25 апреля 2025

Суд наказал жителя Перми за дискредитацию армии в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк во «Вконтакте» распространял ложные сведения о ВС РФ
Пермяк во «Вконтакте» распространял ложные сведения о ВС РФ Фото:

Индустриальный районный суд Перми признал местного жителя виновным в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Мужчина оштрафован на 30 тысяч рублей за комментарий, размещенный в социальных сетях, сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. 

«Суд установил, что текст, опубликованный мужчиной в сообществе „ЧП Пермь Пермский край [16+]“ в социальной сети „Вконтакте“, содержал высказывания, направленные на подрыв авторитета и доверия ВС РФ, которые используются за пределами территории России. Совершенные действия направлены на создание негативной оценки действий ВС РФ при проведении специальной военной операции», — указано в сообщении суда.

Суд квалифицировал действия пермяка по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичная дискредитация использования ВС РФ для защиты интересов страны и поддержания международной безопасности). Мужчине назначено наказание в виде 30 тысяч рублей административного штрафа. Решение суда в законную силу не вступило. 

Ранее URA.RU рассказывало, что березниковский городской суд (Пермский край) признал местного пенсионера Андрея Митрофанова виновным по уголовной статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). В качестве наказания мужчине, который провел семь месяцев в СИЗО, назначили штраф.

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Индустриальный районный суд Перми признал местного жителя виновным в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Мужчина оштрафован на 30 тысяч рублей за комментарий, размещенный в социальных сетях, сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда.  «Суд установил, что текст, опубликованный мужчиной в сообществе „ЧП Пермь Пермский край [16+]“ в социальной сети „Вконтакте“, содержал высказывания, направленные на подрыв авторитета и доверия ВС РФ, которые используются за пределами территории России. Совершенные действия направлены на создание негативной оценки действий ВС РФ при проведении специальной военной операции», — указано в сообщении суда. Суд квалифицировал действия пермяка по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичная дискредитация использования ВС РФ для защиты интересов страны и поддержания международной безопасности). Мужчине назначено наказание в виде 30 тысяч рублей административного штрафа. Решение суда в законную силу не вступило.  Ранее URA.RU рассказывало, что березниковский городской суд (Пермский край) признал местного пенсионера Андрея Митрофанова виновным по уголовной статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). В качестве наказания мужчине, который провел семь месяцев в СИЗО, назначили штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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