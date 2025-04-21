Путин ужесточил наказание за дискредитацию армии РФ

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По закону, подписанному Путиным, максимальный срок за дискредитацию ВС РФ составляет семь лет лишения свободы
По закону, подписанному Путиным, максимальный срок за дискредитацию ВС РФ составляет семь лет лишения свободы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий уголовную ответственность за действия по дискредитации Вооруженных сил РФ, а также за призывы к введению санкций, если такие деяния совершены за вознаграждение или из личной выгоды. Соответсвующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. 

«Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное из корыстных побуждений или по найму, наказывается <...> лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет», — говорится в документе. Кроме того, преступление сможет наказываться штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет.

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Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий уголовную ответственность за действия по дискредитации Вооруженных сил РФ, а также за призывы к введению санкций, если такие деяния совершены за вознаграждение или из личной выгоды. Соответсвующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.  «Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное из корыстных побуждений или по найму, наказывается <...> лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет», — говорится в документе. Кроме того, преступление сможет наказываться штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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