В Куртамышском округе Курганской области появился патриотический стрит-арт. Его создали юные художники. Об этом сообщает «Куртамышская нива».
«Красота появилась на трансформаторе возле педколледжа. Ребятам предоставили краску и они с энтузиазмом взялись за дело. Получилось красиво и патриотично — хороший подарок городу к 9 Мая», — сообщается в группе «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте».
Как пишет издание, идею патриотического рисунка юным художникам из Куртамышской первой средней школы предложили активисты одного из партийных движений. Подростков за проделанную работу накормили выпечкой.
Ранее в Кургане также появлялись патриотические муралы: на фасаде школы №7 в Заозерном районе был создан портрет Героя России Виктора Дубынина, а в центре города — крупное граффити в честь разведчика Рихарда Зорге. Кроме того, обсуждается инициатива по созданию мурала в память о руководителе советской внешней разведки Павле Фитине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».