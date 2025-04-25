25 апреля 2025

Курган богат талантами: патриотический стрит-арт создали курганские подростки. Фото

Патриотический стрит-арт создали курганские подростки
© Служба новостей «URA.RU»
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Юных художников накормили выпечкой за проделанную работу (архивное фото)
Юных художников накормили выпечкой за проделанную работу (архивное фото) Фото:

В Куртамышском округе Курганской области появился патриотический стрит-арт. Его создали юные художники. Об этом сообщает «Куртамышская нива».

«Красота появилась на трансформаторе возле педколледжа. Ребятам предоставили краску и они с энтузиазмом взялись за дело. Получилось красиво и патриотично — хороший подарок городу к 9 Мая», — сообщается в группе «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте».

Как пишет издание, идею патриотического рисунка юным художникам из Куртамышской первой средней школы предложили активисты одного из партийных движений. Подростков за проделанную работу накормили выпечкой.

Подростки расписали трансформатор к 9 Мая
Подростки расписали трансформатор к 9 Мая
Фото:

Ранее в Кургане также появлялись патриотические муралы: на фасаде школы №7 в Заозерном районе был создан портрет Героя России Виктора Дубынина, а в центре города — крупное граффити в честь разведчика Рихарда Зорге. Кроме того, обсуждается инициатива по созданию мурала в память о руководителе советской внешней разведки Павле Фитине. 

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В Куртамышском округе Курганской области появился патриотический стрит-арт. Его создали юные художники. Об этом сообщает «Куртамышская нива». «Красота появилась на трансформаторе возле педколледжа. Ребятам предоставили краску и они с энтузиазмом взялись за дело. Получилось красиво и патриотично — хороший подарок городу к 9 Мая», — сообщается в группе «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». Как пишет издание, идею патриотического рисунка юным художникам из Куртамышской первой средней школы предложили активисты одного из партийных движений. Подростков за проделанную работу накормили выпечкой. Ранее в Кургане также появлялись патриотические муралы: на фасаде школы №7 в Заозерном районе был создан портрет Героя России Виктора Дубынина, а в центре города — крупное граффити в честь разведчика Рихарда Зорге. Кроме того, обсуждается инициатива по созданию мурала в память о руководителе советской внешней разведки Павле Фитине. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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