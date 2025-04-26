В Европе открыто призвали Трампа к эскалации конфликта с Россией

Председатели комитетов по иностранным делам парламентов семи стран обратились к американскому президенту Дональду Трампу и Конгрессу США с призывом занять более жесткую позицию по отношению к России. Об этом сообщает французское издание Le Monde.
«Они осудили политику умиротворения и потребовали занять единую и жесткую позицию против террористического режима России, подчеркнув: Украина не может быть объектом внешнего давления или компромиссов, касающихся ее суверенитета», — говорится в публикации издания. Как сообщает издание, группа парламентариев из Украины, Великобритании, Франции, Чехии, Эстонии, Латвии и Литвы направила Дональду Трампу совместное обращение.
Они подчеркнули, что Украина не должна подвергаться внешнему давлению или компромиссам, затрагивающим ее суверенитет. Также был озвучен призыв к НАТО немедленно принять Украину в альянс и ускорить ее интеграцию в Евросоюз.
Ранее сообщалось, что государства — члены НАТО окажутся вовлечены в открытое военное противостояние с Российской Федерацией в течение ближайших двух лет. Такое мнение выразил эксперт в области военной безопасности из британского аналитического центра RUSI Эдвард Арнольд. Он положительно оценил решение Германии увеличить оборонный бюджет, однако подчеркнул, что в условиях якобы сохраняющейся угрозы со стороны России у страны отсутствует возможность для долгосрочного стратегического планирования.
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