Зураба Церетели похоронили в Тбилиси, рядом с женой

Выдающегося скульптора Зураба Церетели похоронили на Дидубийском пантеоне в Тбилиси, рядом с его супругой Инессой Андроникашвили, скончавшейся в 1998 году. Траурной церемонией руководил местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио.
Церемония отпевания прошла в церкви иконы Божьей Матери, расположенной у пантеона. На траурную церемонию прибыли премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также действующие и бывшие представители грузинского правительства.
Зураб Церетели скончался 22 апреля 2025 года в возрасте 91 года от остановки сердца. 23 апреля в Москве, в храме Христа Спасителя, состоялись отпевание и панихида. 24 апреля тело скульптора было доставлено в Тбилиси, где в течение двух дней проходила гражданская панихида в Музее современного искусства, основанном Церетели.
Среди наиболее известных произведений Церетели — памятник Петру I в Москве, монумент «Дружба навеки», памятник Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю в Ялте и многие другие. Некоторые также его негласно называют главным «кремлевским ваятелем».
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