Зураба Церетели похоронили в Тбилиси, рядом с женой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скульптора Зураба Церетели похоронили на Дидубийском пантеоне в Тбилиси
Скульптора Зураба Церетели похоронили на Дидубийском пантеоне в Тбилиси Фото:

Выдающегося скульптора Зураба Церетели похоронили на Дидубийском пантеоне в Тбилиси, рядом с его супругой Инессой Андроникашвили, скончавшейся в 1998 году. Траурной церемонией руководил местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио.

Церемония отпевания прошла в церкви иконы Божьей Матери, расположенной у пантеона. На траурную церемонию прибыли премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также действующие и бывшие представители грузинского правительства.

Зураб Церетели скончался 22 апреля 2025 года в возрасте 91 года от остановки сердца. 23 апреля в Москве, в храме Христа Спасителя, состоялись отпевание и панихида. 24 апреля тело скульптора было доставлено в Тбилиси, где в течение двух дней проходила гражданская панихида в Музее современного искусства, основанном Церетели.

Среди наиболее известных произведений Церетели — памятник Петру I в Москве, монумент «Дружба навеки», памятник Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю в Ялте и многие другие. Некоторые также его негласно называют главным «кремлевским ваятелем».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выдающегося скульптора Зураба Церетели похоронили на Дидубийском пантеоне в Тбилиси, рядом с его супругой Инессой Андроникашвили, скончавшейся в 1998 году. Траурной церемонией руководил местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио. Церемония отпевания прошла в церкви иконы Божьей Матери, расположенной у пантеона. На траурную церемонию прибыли премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также действующие и бывшие представители грузинского правительства. Зураб Церетели скончался 22 апреля 2025 года в возрасте 91 года от остановки сердца. 23 апреля в Москве, в храме Христа Спасителя, состоялись отпевание и панихида. 24 апреля тело скульптора было доставлено в Тбилиси, где в течение двух дней проходила гражданская панихида в Музее современного искусства, основанном Церетели. Среди наиболее известных произведений Церетели — памятник Петру I в Москве, монумент «Дружба навеки», памятник Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю в Ялте и многие другие. Некоторые также его негласно называют главным «кремлевским ваятелем».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...