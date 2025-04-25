Челябинские фирмы заманивают сотрудников бесплатным бензином и парковкой

В Челябинской области работодатели стали чаще придумывать для сотрудников дополнительные стимулы. В их числе — бесплатный паркинг и оплата расходов на бензин, рассказали аналитики сервиса по поиску работы.
«В 1 квартале 2025 года в Челябинской области количество вакансий с предложением бесплатной парковки выросло на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В качестве соцпакета работодатели также стали активнее предлагать кандидатам оплату бензина (+77%)», — сообщил сервис «Авито Работа».
Число работодателей, предлагающих сотрудникам добровольное медицинское страхование, увеличилось на 62%. Также отмечается значительный рост числа вакансий с компенсацией расходов на мобильную связь (на 34%), предоставлением корпоративных скидок (на 32%) и подарками для детей работников (на 25%).
Как URA.RU писало ранее, чтобы справиться с проблемой дефицита кадров половина компаний трудоустраивает сотрудников пенсионного возраста на равных условиях с другими соискателями. Больше всего открытых вакансий водителей, рабочих, инженеров и продавцов.
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