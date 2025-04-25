25 апреля 2025

Челябинские фирмы заманивают сотрудников бесплатным бензином и парковкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Компании стараются предоставлять дополнительные бонусы при устройстве на работу
Компании стараются предоставлять дополнительные бонусы при устройстве на работу Фото:

В Челябинской области работодатели стали чаще придумывать для сотрудников дополнительные стимулы. В их числе — бесплатный паркинг и оплата расходов на бензин, рассказали аналитики сервиса по поиску работы.

«В 1 квартале 2025 года в Челябинской области количество вакансий с предложением бесплатной парковки выросло на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В качестве соцпакета работодатели также стали активнее предлагать кандидатам оплату бензина (+77%)», — сообщил сервис «Авито Работа».

Число работодателей, предлагающих сотрудникам добровольное медицинское страхование, увеличилось на 62%. Также отмечается значительный рост числа вакансий с компенсацией расходов на мобильную связь (на 34%), предоставлением корпоративных скидок (на 32%) и подарками для детей работников (на 25%).

Как URA.RU писало ранее, чтобы справиться с проблемой дефицита кадров половина компаний трудоустраивает сотрудников пенсионного возраста на равных условиях с другими соискателями. Больше всего открытых вакансий водителей, рабочих, инженеров и продавцов.

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В Челябинской области работодатели стали чаще придумывать для сотрудников дополнительные стимулы. В их числе — бесплатный паркинг и оплата расходов на бензин, рассказали аналитики сервиса по поиску работы. «В 1 квартале 2025 года в Челябинской области количество вакансий с предложением бесплатной парковки выросло на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В качестве соцпакета работодатели также стали активнее предлагать кандидатам оплату бензина (+77%)», — сообщил сервис «Авито Работа». Число работодателей, предлагающих сотрудникам добровольное медицинское страхование, увеличилось на 62%. Также отмечается значительный рост числа вакансий с компенсацией расходов на мобильную связь (на 34%), предоставлением корпоративных скидок (на 32%) и подарками для детей работников (на 25%). Как URA.RU писало ранее, чтобы справиться с проблемой дефицита кадров половина компаний трудоустраивает сотрудников пенсионного возраста на равных условиях с другими соискателями. Больше всего открытых вакансий водителей, рабочих, инженеров и продавцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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