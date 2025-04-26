Российский флаг был поднят в поселке Горналь, последнем населенном пункте Курской области, где оставались украинские войска. Об этом сообщили в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».
«Сегодня был поднят флаг Российской Федерации в Горнале», — заявил командир 22-го мотострелкового полка с позывным «Апостол». Передает РИА Новости. Начальник штаба полка с позывным «Мангуст» уточнил, что Горналь был последним населенным пунктом региона, где присутствовали ВСУ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил России о завершении разгрома украинских вооруженных формирований на территории Курской области. Глава государства поздравил российских военных с успешным проведением операции и подчеркнул неудачу украинской стороны, назвав ее действия авантюрными.
В ходе доклада было отмечено, что наступательная операция Украины полностью провалилась: противник понес серьезные потери, в том числе среди наиболее подготовленных и оснащенных западным вооружением подразделений — штурмовых групп и специальных сил. По мнению российских военных, эти потери окажут существенное влияние на ситуацию вдоль всей линии соприкосновения. Напомним, что подразделения ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, а боевые действия на этой территории продолжались на протяжении 263 дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.