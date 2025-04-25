25 апреля 2025

На Рублевке задержали авторитета из Екатеринбурга. Фото

СМИ: Сергей Горшунов задержан в Москве, его везут в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Горшунова, по некоторым данным, везут в Екатеринбург Фото:

В Москве задержали авторитетного бизнесмена Сергея Горушнова, которого ассоциируют с ОПГ «Центр», гремевшей на весь Екатеринбург в 1990-е и начале «нулевых». Информация об этом — пока неофициальная.

«Задержали под утро, в коттедже на Рублевке, — пишет E1.ru. — Его подозревают в похищении человека, с которым у него был конфликт». По предварительным данным, речь идет о событиях 2013 года. Известно, что Горшунов долгое время скрывался в ОАЭ, в Россию он вернулся недавно. Сейчас его, предположительно, везут в Екатеринбург.

URA.RU обратилось за комментариями в УМВД, УФСБ и региональное СУ СКР. В УФСБ сказали, что не обладают информацией по теме, ответы от полицейских и следователей ожидаются. По номеру Горшунова, имеющемуся в распоряжении URA.RU, корреспонденту никто не ответил.

В «нулевых» Горшунов становился фигурантом уголовных дел о рейдерских захватах. В Эмираты он улетел именно тогда.

Сергей Горушнов на фото в красной футболке. Второй слева — один из лидеров «центровых» Михаил Кучин (Моня), убитый киллером в 2001-м
Сергей Горушнов на фото в красной футболке. Второй слева — один из лидеров «центровых» Михаил Кучин (Моня), убитый киллером в 2001-м

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В Москве задержали авторитетного бизнесмена Сергея Горушнова, которого ассоциируют с ОПГ «Центр», гремевшей на весь Екатеринбург в 1990-е и начале «нулевых». Информация об этом — пока неофициальная. «Задержали под утро, в коттедже на Рублевке, — пишет E1.ru. — Его подозревают в похищении человека, с которым у него был конфликт». По предварительным данным, речь идет о событиях 2013 года. Известно, что Горшунов долгое время скрывался в ОАЭ, в Россию он вернулся недавно. Сейчас его, предположительно, везут в Екатеринбург. URA.RU обратилось за комментариями в УМВД, УФСБ и региональное СУ СКР. В УФСБ сказали, что не обладают информацией по теме, ответы от полицейских и следователей ожидаются. По номеру Горшунова, имеющемуся в распоряжении URA.RU, корреспонденту никто не ответил. В «нулевых» Горшунов становился фигурантом уголовных дел о рейдерских захватах. В Эмираты он улетел именно тогда.
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