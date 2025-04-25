В Москве задержали авторитетного бизнесмена Сергея Горушнова, которого ассоциируют с ОПГ «Центр», гремевшей на весь Екатеринбург в 1990-е и начале «нулевых». Информация об этом — пока неофициальная.
«Задержали под утро, в коттедже на Рублевке, — пишет E1.ru. — Его подозревают в похищении человека, с которым у него был конфликт». По предварительным данным, речь идет о событиях 2013 года. Известно, что Горшунов долгое время скрывался в ОАЭ, в Россию он вернулся недавно. Сейчас его, предположительно, везут в Екатеринбург.
URA.RU обратилось за комментариями в УМВД, УФСБ и региональное СУ СКР. В УФСБ сказали, что не обладают информацией по теме, ответы от полицейских и следователей ожидаются. По номеру Горшунова, имеющемуся в распоряжении URA.RU, корреспонденту никто не ответил.
В «нулевых» Горшунов становился фигурантом уголовных дел о рейдерских захватах. В Эмираты он улетел именно тогда.
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