На Рублевке задержали авторитета из Екатеринбурга. Фото

СМИ: Сергей Горшунов задержан в Москве, его везут в Екатеринбург

26 апреля 2025 в 16:30 Размер текста - 17 +

Горшунова, по некоторым данным, везут в Екатеринбург Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве задержали авторитетного бизнесмена Сергея Горушнова, которого ассоциируют с ОПГ «Центр», гремевшей на весь Екатеринбург в 1990-е и начале «нулевых». Информация об этом — пока неофициальная. «Задержали под утро, в коттедже на Рублевке, — пишет E1.ru. — Его подозревают в похищении человека, с которым у него был конфликт». По предварительным данным, речь идет о событиях 2013 года. Известно, что Горшунов долгое время скрывался в ОАЭ, в Россию он вернулся недавно. Сейчас его, предположительно, везут в Екатеринбург. URA.RU обратилось за комментариями в УМВД, УФСБ и региональное СУ СКР. В УФСБ сказали, что не обладают информацией по теме, ответы от полицейских и следователей ожидаются. По номеру Горшунова, имеющемуся в распоряжении URA.RU, корреспонденту никто не ответил. В «нулевых» Горшунов становился фигурантом уголовных дел о рейдерских захватах. В Эмираты он улетел именно тогда. Сергей Горушнов на фото в красной футболке. Второй слева — один из лидеров «центровых» Михаил Кучин (Моня), убитый киллером в 2001-м Фото из книги «Ловцы банд. Место встречи…» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве задержали авторитетного бизнесмена Сергея Горушнова, которого ассоциируют с ОПГ «Центр», гремевшей на весь Екатеринбург в 1990-е и начале «нулевых». Информация об этом — пока неофициальная. «Задержали под утро, в коттедже на Рублевке, — пишет E1.ru. — Его подозревают в похищении человека, с которым у него был конфликт». По предварительным данным, речь идет о событиях 2013 года. Известно, что Горшунов долгое время скрывался в ОАЭ, в Россию он вернулся недавно. Сейчас его, предположительно, везут в Екатеринбург. URA.RU обратилось за комментариями в УМВД, УФСБ и региональное СУ СКР. В УФСБ сказали, что не обладают информацией по теме, ответы от полицейских и следователей ожидаются. По номеру Горшунова, имеющемуся в распоряжении URA.RU, корреспонденту никто не ответил. В «нулевых» Горшунов становился фигурантом уголовных дел о рейдерских захватах. В Эмираты он улетел именно тогда.