Жители Курской области молились об освобождении региона. Об этом сообщил и.о. губернатора Александр Хинштейн. В своем обращении он пообещал восстановить освобожденные территории в память о погибших героях, назвав победу историческим событием.
«Не передать словами, что это значит для каждого жителя нашего региона: об этом молились, этого ждали, этим болели», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, российские войска сломили последние рубежи обороны противника, полностью изгнав украинские силы за пределы региона. Он подчеркнул, что жители области с надеждой ждали этого момента.
Впереди Курскую область ждет масштабная работа по восстановлению. Хинштейн сообщил, что предстоит разминирование, расчистка территории и реконструкция разрушенных объектов. «Мы обязательно с этим справимся. В первую очередь, во имя тех, кто отдал ради этого дня самое дорогое», — заверил он.
Российская армия завершила операцию по освобождению территории Курской области от подразделений Вооруженных сил Украины. Данную информацию привел начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. По его словам, российским военнослужащим оказывали помощь представители Корейской народно-демократической республики. Наступление украинских войск, начавшееся 6 августа 2024 года, продолжалось приблизительно девять месяцев.
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