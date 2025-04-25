25 апреля 2025

Экс-чиновник минЖКХ трудоустроился в администрацию Дзержинского района Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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В администрации Перми произошли очередные кадровые изменения
В администрации Перми произошли очередные кадровые изменения Фото:

Антон Илюшин, занимавший ранее должность в министерстве ЖКХ Пермского края, назначен первым заместителем главы Дзержинского района Перми. В его компетенцию войдут вопросы ЖКХ, благоустройства и градостроительства — направления, особенно актуальные для этого района города. Об этом сообщают СМИ. 

«Первым заместителем главы Дзержинского района Перми назначен Антон Илюшин, ранее занимавший должность в министерстве ЖКХ Пермского края, где он возглавлял отдел электроснабжения. Это не первый опыт муниципальной службы для Илюшина — в 2018 году он уже работал первым заместителем главы Мотовилихинского района Перми, а после ухода руководителя Валерия Кокшарова временно исполнял обязанности главы района», — передает «Коммерсант-Прикамье».

На новой должности Илюшину предстоит курировать широкий круг вопросов. Среди них благоустройство, ЖКХ, жилищный фонд, градостроительство и имущественные отношения, а также потребительский рынок, общественная безопасность и призыв.

Ранее URA.RU рассказывало, что в январе 2025 года бывший министр ЖКХ Пермского края Артем Балахнин занял должность заместителя главы города Перми. Ранее Балахнин был непосредственным начальником Илюшина.

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Антон Илюшин, занимавший ранее должность в министерстве ЖКХ Пермского края, назначен первым заместителем главы Дзержинского района Перми. В его компетенцию войдут вопросы ЖКХ, благоустройства и градостроительства — направления, особенно актуальные для этого района города. Об этом сообщают СМИ.  «Первым заместителем главы Дзержинского района Перми назначен Антон Илюшин, ранее занимавший должность в министерстве ЖКХ Пермского края, где он возглавлял отдел электроснабжения. Это не первый опыт муниципальной службы для Илюшина — в 2018 году он уже работал первым заместителем главы Мотовилихинского района Перми, а после ухода руководителя Валерия Кокшарова временно исполнял обязанности главы района», — передает «Коммерсант-Прикамье». На новой должности Илюшину предстоит курировать широкий круг вопросов. Среди них благоустройство, ЖКХ, жилищный фонд, градостроительство и имущественные отношения, а также потребительский рынок, общественная безопасность и призыв. Ранее URA.RU рассказывало, что в январе 2025 года бывший министр ЖКХ Пермского края Артем Балахнин занял должность заместителя главы города Перми. Ранее Балахнин был непосредственным начальником Илюшина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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