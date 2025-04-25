Экс-чиновник минЖКХ трудоустроился в администрацию Дзержинского района Перми

Антон Илюшин, занимавший ранее должность в министерстве ЖКХ Пермского края, назначен первым заместителем главы Дзержинского района Перми. В его компетенцию войдут вопросы ЖКХ, благоустройства и градостроительства — направления, особенно актуальные для этого района города. Об этом сообщают СМИ.
«Первым заместителем главы Дзержинского района Перми назначен Антон Илюшин, ранее занимавший должность в министерстве ЖКХ Пермского края, где он возглавлял отдел электроснабжения. Это не первый опыт муниципальной службы для Илюшина — в 2018 году он уже работал первым заместителем главы Мотовилихинского района Перми, а после ухода руководителя Валерия Кокшарова временно исполнял обязанности главы района», — передает «Коммерсант-Прикамье».
На новой должности Илюшину предстоит курировать широкий круг вопросов. Среди них благоустройство, ЖКХ, жилищный фонд, градостроительство и имущественные отношения, а также потребительский рынок, общественная безопасность и призыв.
Ранее URA.RU рассказывало, что в январе 2025 года бывший министр ЖКХ Пермского края Артем Балахнин занял должность заместителя главы города Перми. Ранее Балахнин был непосредственным начальником Илюшина.
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