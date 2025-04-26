Кремль: Путин подтвердил готовность РФ к переговорам с Киевом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной. Об этом он заявил на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса. Владимир Путин повторил это в ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом», — рассказал представитель Кремля в интервью журналистам. Песков отметил, что Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий.
Встреча Путина и Уиткофа прошла 25 апреля в Кремле. Переговоры, в которых также принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев, проходили за закрытыми дверями.
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