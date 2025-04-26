Слуцкий назвал Зеленского главным препятствием для мира на Украине

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Слуцкий напомнил о преступлениях ВСУ в Курской области
Слуцкий напомнил о преступлениях ВСУ в Курской области Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава киевского режима Владимир Зеленский остается главным препятствием на пути к прочному мирному соглашению с Россией. Об этом сообщает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Препятствием для надежного мира был и останется сам Зеленский», — пишет Слуцкий в своем telegram-канале. Он уточняет, что это наглядно показали события в Курской области: ВСУ жестоко расправлялись с мирным населением, подвергали издевательствам пожилых людей и детей, а также разрушали объекты гражданской инфраструктуры.

Слуцкий заявил, что все военные преступления, совершенные украинскими националистами, будут строго наказаны. По его словам, освобождение Курской области станет важным аргументом для России в ходе переговорного процесса.

Сегодня, 26 апреля, российские военные окончательно освободили Курскую область от украинских военных, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. ВСУ потеряли более 76 тысяч военнослужащих в регионе. 

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Глава киевского режима Владимир Зеленский остается главным препятствием на пути к прочному мирному соглашению с Россией. Об этом сообщает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Препятствием для надежного мира был и останется сам Зеленский», — пишет Слуцкий в своем telegram-канале. Он уточняет, что это наглядно показали события в Курской области: ВСУ жестоко расправлялись с мирным населением, подвергали издевательствам пожилых людей и детей, а также разрушали объекты гражданской инфраструктуры. Слуцкий заявил, что все военные преступления, совершенные украинскими националистами, будут строго наказаны. По его словам, освобождение Курской области станет важным аргументом для России в ходе переговорного процесса. Сегодня, 26 апреля, российские военные окончательно освободили Курскую область от украинских военных, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. ВСУ потеряли более 76 тысяч военнослужащих в регионе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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