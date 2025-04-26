Глава киевского режима Владимир Зеленский остается главным препятствием на пути к прочному мирному соглашению с Россией. Об этом сообщает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Препятствием для надежного мира был и останется сам Зеленский», — пишет Слуцкий в своем telegram-канале. Он уточняет, что это наглядно показали события в Курской области: ВСУ жестоко расправлялись с мирным населением, подвергали издевательствам пожилых людей и детей, а также разрушали объекты гражданской инфраструктуры.
Слуцкий заявил, что все военные преступления, совершенные украинскими националистами, будут строго наказаны. По его словам, освобождение Курской области станет важным аргументом для России в ходе переговорного процесса.
Сегодня, 26 апреля, российские военные окончательно освободили Курскую область от украинских военных, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. ВСУ потеряли более 76 тысяч военнослужащих в регионе.
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