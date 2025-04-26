Театр Ленсовета заменил спектакли с участием Боярского из-за травмы артиста

Народный артист РСФСР Михаил Боярский не сможет принять участие в спектаклях театра имени Ленсовета в связи с состоянием здоровья. Постановки с его участием заменили на другие. Об этом сообщил театр в социальных сетях.
«Друзья, к нашему общему огорчению, завтра спектакль „В этом милом старом доме“ все же не состоится: состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока все-таки не позволяет ему выходить на сцену», — написал театр в своем telegram-канале. Там уточнили что 27 апреля оба запланированных спектакля на 13:00 и 18:00 будут заменены постановкой «Без вины виноватые». Кроме того, вместо ранее анонсированных «Шуток Достоевского» зрителям будет представлен спектакль «Морфий».
Боярский 14 апреля получил травмы во время репетиции, передает «360.ru». Артист был доставлен в больницу с ушибом легкого, что создавало риск возникновения пневмонии. Однако врачам удалось избежать развития осложнений и стабилизировать состояние пациента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.