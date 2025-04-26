Василиса Володина отреагировала на обидные слова Гузеевой

Телеведущая Василиса Володина не смолчала после оскорбительного выпада бывшей коллеги Ларисы Гузеевой в свой адрес. В беседе с URA.RU астролог сделала заявление.
«Я видела это интервью. Как я должна реагировать на подобные слова взрослого человека…? Мне что, оправдываться надо?! Я сейчас на отдыхе, позже выскажусь», — пообещала телеведущая.
Ведущая «Давай поженимся!» говорила, что не собирается уходить из передачи «Давай поженимся!», однако влиятельная Гузеева вынудила ее пойти на такой шаг. Лариса в интервью Лауре Джугелии нарушила молчание и рассказала свою версию произошедшего.
Во время пандемии коронавируса романтическое ток-шоу несмотря на риски, продолжили снимать. Но Володина отказалась принимать участие в съемках, опасаясь за свое здоровье. По словам Гузеевой, она уговаривала коллегу три дня. Но Василиса оказалась непреклонна. Как итог, ведущая покинула передачу, в которой остались Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Рассказывая свою версию, Лариса в интервью «наградила» бывшую коллегу оскорбительными словами и отметила, что ей неприятно, когда Володина ходит по интервью и утверждает, что проект продолжили снимать не ради зрителей, а гонораров ведущих.
Сейчас Василиса занимается астрологией, на телевидении не работает.
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