Вслед за Курской областью все регионы Российской Федерации, находящиеся под контролем украинских сил, будут освобождены. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вслед за Курской областью будут обязательно освобождены все территории субъектов Российской Федерации, находящиеся еще под контролем киевского режима», — отметила Захарова в официальном комментарии, опубликованном на сайте МИДа. По ее словам, Россия намерена установить контроль над территориями Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что планы украинских властей вновь оказались сорваны после того, как Курская область была освобождена. По его словам, российские военнослужащие действовали с полной самоотдачей, передает «360.ru».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.