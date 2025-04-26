После освобождения Курской области официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула значение воинского содружества между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, выразив благодарность за оказанную поддержку. Об этом сообщается в комментарии МИД РФ.
«Новая страница появилась в славной летописи боевого братства российского и корейского народов», — опубликовал МИД на своем сайте слова Захаровой. Она отметила, что в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР северокорейские военнослужащие совместно с российскими принимали участие в боевых действиях на территории Курской области. Захарова подчеркнула, что их участие сыграло значительную роль в освобождении региона.
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