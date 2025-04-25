25 апреля 2025

В Перми почтили память ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на чернобыльской станции произошла 39 лет назад
Авария на чернобыльской станции произошла 39 лет назад Фото:

Пермяки возле памятника жертвам радиационных катастроф почтили память земляков, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья.

«В Прикамье 26 апреля проходят памятные мероприятия, приуроченные к 39-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В Перми состоялось возложение цветов к мемориалу „Во имя жизни“, расположенному у Дома народного творчества „Губерния“», — указано на сайте ведомства.

Годовщину аварии в России отмечают ежегодно. ЧП в Припяти (Украинская ССР, сейчас — Украина) произошло в 1986 году. На следующий день из города эвакуировали свыше 47 тысяч жителей. Из зоны отчуждения в радиусе 30 километров от реактора в течение нескольких месяцев переселили 116 тысяч человек.

В разные годы ликвидаторами последствий катастрофы стали порядка 600 тысяч специалистов. С бедствием помогли справиться почти 5 тысяч жителей Прикамья.

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Пермяки возле памятника жертвам радиационных катастроф почтили память земляков, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья. «В Прикамье 26 апреля проходят памятные мероприятия, приуроченные к 39-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В Перми состоялось возложение цветов к мемориалу „Во имя жизни“, расположенному у Дома народного творчества „Губерния“», — указано на сайте ведомства. Годовщину аварии в России отмечают ежегодно. ЧП в Припяти (Украинская ССР, сейчас — Украина) произошло в 1986 году. На следующий день из города эвакуировали свыше 47 тысяч жителей. Из зоны отчуждения в радиусе 30 километров от реактора в течение нескольких месяцев переселили 116 тысяч человек. В разные годы ликвидаторами последствий катастрофы стали порядка 600 тысяч специалистов. С бедствием помогли справиться почти 5 тысяч жителей Прикамья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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