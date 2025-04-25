Пермяки возле памятника жертвам радиационных катастроф почтили память земляков, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья.
«В Прикамье 26 апреля проходят памятные мероприятия, приуроченные к 39-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В Перми состоялось возложение цветов к мемориалу „Во имя жизни“, расположенному у Дома народного творчества „Губерния“», — указано на сайте ведомства.
Годовщину аварии в России отмечают ежегодно. ЧП в Припяти (Украинская ССР, сейчас — Украина) произошло в 1986 году. На следующий день из города эвакуировали свыше 47 тысяч жителей. Из зоны отчуждения в радиусе 30 километров от реактора в течение нескольких месяцев переселили 116 тысяч человек.
В разные годы ликвидаторами последствий катастрофы стали порядка 600 тысяч специалистов. С бедствием помогли справиться почти 5 тысяч жителей Прикамья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!