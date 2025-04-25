В марте 2025 года доля граждан, ведущих здоровый образ жизни в Курганской области достигла 29,4%. Это второй показатель среди всех субъектов России. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.
«В Курганской области в марте 2025 года доля граждан, ведущих здоровый образ жизни — 29,4%», — говорится на сайте ЕМИСС. Первое место заняла Кабардино-Балкарская Республика с показателем 30,3%. На третьем месте — Республика Крым с результатом 28,9%. На сайте отмечается, что показатель отражает долю взрослых, у которых после медосмотров и диспансеризации не нашли факторов риска (курение, неправильное питание, малоподвижность, вредное употребление алкоголя), среди всех обследованных.
Ранее сообщалось, что в 2024 году 56,6% жителей Курганской области в возрасте от 15 лет и старше оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, а также был зафиксирован самый низкий уровень заболеваемости ВИЧ с 2017 года. Для сравнения, в соседней Свердловской области только 40,1% респондентов считают себя здоровыми.
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