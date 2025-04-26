При взрыве в порту Ирана пострадали более 700 человек, россиян среди них нет

В результате взрыва, произошедшего в порту Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана, травмы получили свыше 700 человек. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. Посольство Российской Федерации в Иране уточняет, что россиян нет среди пострадавших.
«Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи достигло 700 человек», — передает агентство в telegram-канале. Посольство РФ в Иране в своем telegram-канале уточняет, что сведений о гражданах России, пострадавших в результате взрыва в порту, не поступало
Посольство выразило искренние соболезнования иранскому народу и правительству Ирана, а также передало слова поддержки семьям погибших. Все обращения, связанные с возможной необходимостью оказания помощи, незамедлительно будут направляться в Москву для оперативного рассмотрения и принятия соответствующих решений.
Взрыв в порту Шахид Раджаи произошел 26 апреля 2025 года, по предварительным данным, из-за детонации нескольких контейнеров. Сразу после инцидента сообщалось о 406 пострадавших, информации о погибших не поступало. Для ликвидации последствий порт приостановил работу, на месте происшествия работали экстренные службы.
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