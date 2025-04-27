«Хорошо, что осталась жива»: альпинист — об эвакуации Бони с Эвереста

Теледиве Виктории Боне не стоит торопиться с возвращением на Эверест после экстренной эвакуации. Альпинист, cпасатель международного класса Егор Дульнев в беседе с URA.RU объяснил, что могло спровоцировать низкую сатурацию Бони на третий день восхождения.
«Может быть довольно много причин, почему сатурация упала до 50-55. Не исключено, что Виктория приехала в горы с каким-то вирусным заболеванием, которое обострилось на фоне дефицита кислорода. На высоте любые болячки прогрессируют. Поэтому прежде всего надо найти причину, вылечить ее и только потом можно попробовать вернуться. Сейчас я бы не стал», — пояснил собеседник агентства.
Боня в соцсетях сообщила, что на высоте чуть более 5000 метров ей стало резко плохо. Сначала она думала, что горная болезнь пройдет, но нет. Прибавились сильная слабость, кашель и боль в горле. Ночь она спала в кислородной маске, однако все равно решила прибегнуть к помощи врачей. Викторию забрали на вертолете.
«В такой сатурацией хорошо, что осталась жива и погода была хорошей, чтоб вертолет прилетел. В базовом лагере, конечно, есть баллоны с кислородом, ее все равно бы донесли вниз, но это лишнее время, а оно дорого», — пояснил Дульнев.
Боня сильно мечтает покорить Эверест, поэтому и эвакуация ее не остановила. Боня вышла на связь и заявила, что собирается вернуться. «Я взойду на Эверест! Я вернусь!» — уверила теледива.
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