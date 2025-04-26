«Я позавидовала ее силе воли»: россиянка, покорившая Эверест, высказалась о восхождении Бони

Теледива Виктория Боня должна достигнуть своей мечты и взойти на Эверест. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделилась альпинистка, третья российская женщина, взошедшая на Эверест, Людмила Коробешко. На днях она пересекалась с Викторией в горах и была поражена ее человеческими качествами.
«Я несколько раз пересекалась с Викторией в горах, она участвовала в этой из экспедиций нашего клуба „7 Вершин“ — на Охос-дель-Саладо в Чили. Меня поразили и восхитили ее личные качества. Во-первых, она очень дружелюбна и приятна в общении. Всегда прислушивается к советам более опытных людей. Сама всегда готова помочь и поделиться последним. Во-вторых, она невероятно позитивна. Во всем видит плюсы и повод для радости и дальнейшего совершенствования», — поделилась собеседница агентства.
Людмила вспомнила историю, как она пересеклась с Викторией на вершине Ама-Даблам на сложном участке «Желтой Башне». Расстояние там приличное, после него все на финише используют «крепкие» слова. Но Боня сказала совсем иное: «Она вылезла и стала восхищаться видами. Я говорю: „Вика, поздравляю, Вы пролезли „ключ“ маршрута“. Она говорит: „А еще такие участки будут? Мне так понравилось“. Я была в шоке. И даже для себя урок извлекла. И потом через день на вершине она танцевала! Это невероятно. Учитывая, какое это сложное восхождение. На вершине не у всех хватает сил даже улыбнуться для фото. Человек-позитив», — вспоминает Коробешко.
Сейчас Боня в попытке покорить Эверест, попала в больницу. На высоте 5350 метров у нее началась горная болезнь, сатурация упала до 50-55. Как итог — ее эвакуировали на вертолете из базового лагеря. Но Виктория собирается вернуться, как только поправится. Альпинистка Коробешко поддерживает эту инициативу.
«Такое случается и с очень опытными альпинистами. И если человек планирует продолжать восхождение, то лучшая рекомендация — спуститься вниз на несколько дней для восстановления. И потом вернуться. Виктория так и поступила. И это самое правильное решение. Виктория, на мой взгляд, вполне серьезно подготовилась к восхождению на Эверест. Она дважды была в экспедиции на Манаслу — это восьмитысячник. И очень серьезная гора. Я даже позавидовала ее силе воли и целеустремленности».
Людмила обратила внимание на любопытный факт: Виктория даже в горах не забывает, что она — женщина и старается хорошо выглядеть, нанося макияж. «Вы не представляете, каких усилий стоит наносить макияж на высотах 5000-7000 метров при температурах минус 20-30 в продуваемых палатках. Большинство девушек альпинисток на это просто забивают», — заключила альпинистка.
Людмила совершила около ста восхождений, в том числе тяжелейших: например, подъем продолжительностью около двух месяцев на вершину высочайшей на Земле горы — Эверест (8848 метров).
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