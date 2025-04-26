По итогу прошлого года выручка пермского АО «Сорбент» перевалила за 7 млрд рублей, превысив предыдущий годовой результат. При этом увеличились расходы, указано в базе «СПАРК-Интерфакс».
«Отчет о финансовых результатах АО „Сорбент“ за 2024 год. Выручка — 7 млрд рублей (рост на 18,4%), было — 5,9 млрд. Чистая прибыль — 1,5 млрд рублей (рост на 4%), было — 1,4 млрд», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Приккмье».
В прошлом году расходы общества составили 1,3 млрд рублей, увеличившись на 38,7%. А себестоимость продаж достигла 4,1 млрд рублей (рост на 21%).
АО позиционирует себя как крупнейший российский разработчик и производитель средств индивидуальной защиты органов дыхания для специалистов промпредприятий, ГО и эвакуации при пожарах, а также — активированных углей, коагулянтов, систем подготовки и очистки воды. Считается, что компанию контролируют структуры, близкие к владельцу ГК «Нефтехимпром» Владимиру Матыцину.
Ранее URA.RU рассказывало про оптико-механический завод из Суксуна, специализирующийся на выпуске средств индивидуальной защиты. ОАО за год смогло резко нарастить доходы. Свои финансовые показатели улучшило и пермское ООО «Упакс-Юнити», производящее продукцию из пластика.
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