26 апреля 2025
25 апреля 2025

Мотогонщик на питбайке врезался в припаркованный Lexus в Курганской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Белозерском мотогонщик на питбайке врезался в припаркованный Lexus
В Белозерском мотогонщик на питбайке врезался в припаркованный Lexus Фото:

В селе Белозерском (Курганская область) произошло дорожно-транспортное происшествие — молодой мотогонщик, управляя питбайком, не справился с управлением на повороте. Его занесло, и он врезался в припаркованный автомобиль марки Lexus. Об этом сообщается в социальных сетях.

Молодой мотогонщик, управляя питбайком, не справился с управлением
Молодой мотогонщик, управляя питбайком, не справился с управлением
Фото:

«26 апреля в селе Белозерском произошло ДТП на улице Карла Маркса. Молодой мотогонщик не справился с управлением своего питбайка, на повороте его занесло и он врезался в припаркованный лексус», — говорится в telegram-канале ИС «Белозерское». Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается. 

Ранее в Курганской области уже фиксировались ДТП с участием мототранспорта: 3 апреля 2025 года в Кургане водитель незарегистрированного мотоцикла без прав совершил наезд на девочку, двигавшуюся по тротуару, в результате чего пострадавшая была госпитализирована.

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В селе Белозерском (Курганская область) произошло дорожно-транспортное происшествие — молодой мотогонщик, управляя питбайком, не справился с управлением на повороте. Его занесло, и он врезался в припаркованный автомобиль марки Lexus. Об этом сообщается в социальных сетях. «26 апреля в селе Белозерском произошло ДТП на улице Карла Маркса. Молодой мотогонщик не справился с управлением своего питбайка, на повороте его занесло и он врезался в припаркованный лексус», — говорится в telegram-канале ИС «Белозерское». Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.  Ранее в Курганской области уже фиксировались ДТП с участием мототранспорта: 3 апреля 2025 года в Кургане водитель незарегистрированного мотоцикла без прав совершил наезд на девочку, двигавшуюся по тротуару, в результате чего пострадавшая была госпитализирована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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