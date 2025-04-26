В селе Белозерском (Курганская область) произошло дорожно-транспортное происшествие — молодой мотогонщик, управляя питбайком, не справился с управлением на повороте. Его занесло, и он врезался в припаркованный автомобиль марки Lexus. Об этом сообщается в социальных сетях.
«26 апреля в селе Белозерском произошло ДТП на улице Карла Маркса. Молодой мотогонщик не справился с управлением своего питбайка, на повороте его занесло и он врезался в припаркованный лексус», — говорится в telegram-канале ИС «Белозерское». Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
Ранее в Курганской области уже фиксировались ДТП с участием мототранспорта: 3 апреля 2025 года в Кургане водитель незарегистрированного мотоцикла без прав совершил наезд на девочку, двигавшуюся по тротуару, в результате чего пострадавшая была госпитализирована.
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