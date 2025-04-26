26 апреля 2025
25 апреля 2025

Пермский театр подготовил к юбилею Победы реквием, написанный в 1962 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Автором музыкального полотна является композитор Бенджамин Бриттен
Автором музыкального полотна является композитор Бенджамин Бриттен Фото:

Пермский театр оперы и балета представит пермякам и гостям города «Военный реквием» по случаю юбилея Победы. Произведение было создано 1962 году. Концерт покажут 10 мая, передает пресс-служба учреждения.

«К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне мы 10 мая представим „Военный реквием“ Бенджамина Бриттена. Это многослойное музыкальное полотно, написанное в 1962 году для солистов, хора мальчиков и оркестра», — указано в telegram-канале театра.

Многослойная композиция представляет собой сочетание традиционных латинских текстов заупокойной мессы и поэзии английского поэта, участника Первой мировой войны Уилфреда Оуэна. Слушателям обещают контраст между строгими церковными гимнами и личными, лиричными размышлениями. Билеты — уже в продаже.

Ранее URA.RU рассказывало о театре «У Моста», который отметит в Москве День Победы. В столице пермская труппа покажет спектакль «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева. Хедлайнером главного концерта на 9 Мая в Перми станет Пермский губернский оркестр.

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Пермский театр оперы и балета представит пермякам и гостям города «Военный реквием» по случаю юбилея Победы. Произведение было создано 1962 году. Концерт покажут 10 мая, передает пресс-служба учреждения. «К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне мы 10 мая представим „Военный реквием“ Бенджамина Бриттена. Это многослойное музыкальное полотно, написанное в 1962 году для солистов, хора мальчиков и оркестра», — указано в telegram-канале театра. Многослойная композиция представляет собой сочетание традиционных латинских текстов заупокойной мессы и поэзии английского поэта, участника Первой мировой войны Уилфреда Оуэна. Слушателям обещают контраст между строгими церковными гимнами и личными, лиричными размышлениями. Билеты — уже в продаже. Ранее URA.RU рассказывало о театре «У Моста», который отметит в Москве День Победы. В столице пермская труппа покажет спектакль «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева. Хедлайнером главного концерта на 9 Мая в Перми станет Пермский губернский оркестр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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