Пермский театр подготовил к юбилею Победы реквием, написанный в 1962 году

Пермский театр оперы и балета представит пермякам и гостям города «Военный реквием» по случаю юбилея Победы. Произведение было создано 1962 году. Концерт покажут 10 мая, передает пресс-служба учреждения.
«К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне мы 10 мая представим „Военный реквием“ Бенджамина Бриттена. Это многослойное музыкальное полотно, написанное в 1962 году для солистов, хора мальчиков и оркестра», — указано в telegram-канале театра.
Многослойная композиция представляет собой сочетание традиционных латинских текстов заупокойной мессы и поэзии английского поэта, участника Первой мировой войны Уилфреда Оуэна. Слушателям обещают контраст между строгими церковными гимнами и личными, лиричными размышлениями. Билеты — уже в продаже.
Ранее URA.RU рассказывало о театре «У Моста», который отметит в Москве День Победы. В столице пермская труппа покажет спектакль «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева. Хедлайнером главного концерта на 9 Мая в Перми станет Пермский губернский оркестр.
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