В Москве ликвидируют пожар, произошедший на кровле неэксплуатируемого трехэтажного здания на юго-западе Москвы.Инцидент случился на Азовской улице, в районе ТРЦ «Азовский». Об этом сообщается в telegram-канале МЧС Москвы.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Азовская, дом 9. Происходит возгорание кровли неэксплуатируемого трехэтажного здания», — уточняется в сообщении ведомства. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли 55 сотрудников и 17 единиц техники МЧС России.
По сведениям telegram-канала «Осторожно, новости», возгорание произошло на крыше пристройки к ТЦ. Там находится фитнес-зал и бассейн, которые в данный момент не работают).
Как сообщало URA.RU ранее, 25 апреля произошел сильный пожар в Подмосковье. Возгорание случилось на мясокомбинате в городе Раменское.
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