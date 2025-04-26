26 апреля 2025

В Москве начался пожар в районе ТРЦ «Азовский». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва в жилом доме в Москве. Москва, пожар, люди, чп, несчастный случай, возгорание, пожарники, пожарная машина
Пожарные направились на тушение строения рядом с торговым центром Фото:

В Москве ликвидируют пожар, произошедший на кровле неэксплуатируемого трехэтажного здания на юго-западе Москвы.Инцидент случился на Азовской улице, в районе ТРЦ «Азовский». Об этом сообщается в telegram-канале МЧС Москвы.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Азовская, дом 9. Происходит возгорание кровли неэксплуатируемого трехэтажного здания», — уточняется в сообщении ведомства. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли 55 сотрудников и 17 единиц техники МЧС России.

По сведениям telegram-канала «Осторожно, новости», возгорание произошло на крыше пристройки к ТЦ. Там находится фитнес-зал и бассейн, которые в данный момент не работают).

Как сообщало URA.RU ранее, 25 апреля произошел сильный пожар в Подмосковье. Возгорание случилось на мясокомбинате в городе Раменское.

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В Москве ликвидируют пожар, произошедший на кровле неэксплуатируемого трехэтажного здания на юго-западе Москвы.Инцидент случился на Азовской улице, в районе ТРЦ «Азовский». Об этом сообщается в telegram-канале МЧС Москвы. «Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Азовская, дом 9. Происходит возгорание кровли неэксплуатируемого трехэтажного здания», — уточняется в сообщении ведомства. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли 55 сотрудников и 17 единиц техники МЧС России. По сведениям telegram-канала «Осторожно, новости», возгорание произошло на крыше пристройки к ТЦ. Там находится фитнес-зал и бассейн, которые в данный момент не работают). Как сообщало URA.RU ранее, 25 апреля произошел сильный пожар в Подмосковье. Возгорание случилось на мясокомбинате в городе Раменское.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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