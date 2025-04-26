26 апреля 2025

ВСУ ударили по школе и маслозаводу в слободе Белая Курской области

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Украина атаковала слободу Белая в Курской области
Украина атаковала слободу Белая в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником слободу Белая в Курской области. В результате атаки повреждены местная школа и маслозавод. Об этом сообщают местные СМИ. 

«ВСУ атаковали беспилотником слободу Белая в Курской области. В результате атаки повреждены местная школа и маслозавод. На данный момент информации о пострадавших нет», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что на место происшествия уже выехали экстренные службы.

Ранее в ночь накануне силы ПВО России сообщили о перехвате 23 украинских беспилотников, атаковавших Белгородскую и Курскую области. В результате одной из атак в Белгородской области пострадал подросток. 

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Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником слободу Белая в Курской области. В результате атаки повреждены местная школа и маслозавод. Об этом сообщают местные СМИ.  «ВСУ атаковали беспилотником слободу Белая в Курской области. В результате атаки повреждены местная школа и маслозавод. На данный момент информации о пострадавших нет», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что на место происшествия уже выехали экстренные службы. Ранее в ночь накануне силы ПВО России сообщили о перехвате 23 украинских беспилотников, атаковавших Белгородскую и Курскую области. В результате одной из атак в Белгородской области пострадал подросток. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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