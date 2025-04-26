ВСУ ударили по школе и маслозаводу в слободе Белая Курской области

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником слободу Белая в Курской области. В результате атаки повреждены местная школа и маслозавод. Об этом сообщают местные СМИ.
«ВСУ атаковали беспилотником слободу Белая в Курской области. В результате атаки повреждены местная школа и маслозавод. На данный момент информации о пострадавших нет», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что на место происшествия уже выехали экстренные службы.
Ранее в ночь накануне силы ПВО России сообщили о перехвате 23 украинских беспилотников, атаковавших Белгородскую и Курскую области. В результате одной из атак в Белгородской области пострадал подросток.
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