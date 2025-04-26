26 апреля 2025

Власти Прикамья планируют строить по четыре автомобильных газовых заправки в год

© Служба новостей «URA.RU»
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Программа рассчитана до 2030 года
Программа рассчитана до 2030 года Фото:

На территории Прикамья ежегодно, начиная с 2025-го, собираются открывать по четыре автомобильных газовых заправки. Об этом сообщила пресс-служба  регионального министерства транспорта.

«C 2025 года в Пермском крае будут ежегодно обустраивать по четыре автомобильных газонаполнительных компрессорных станции. К 2030 году количество объектов заправочной инфраструктуры должно достигнуть 66 единиц», — со ссылкой на данные ведомства передает Business Class.

Сейчас в крае 43 газовых заправки. Из них 17 — расположены в Перми.

URA.RU уже рассказывало про открытие многотопливной автозаправки в прикамской столице. В регион ранее зашла челябинская сеть АЗС. К концу прошлого года число заправочных станций для электрокаров в Прикамье увеличилось до 33.

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На территории Прикамья ежегодно, начиная с 2025-го, собираются открывать по четыре автомобильных газовых заправки. Об этом сообщила пресс-служба  регионального министерства транспорта. «C 2025 года в Пермском крае будут ежегодно обустраивать по четыре автомобильных газонаполнительных компрессорных станции. К 2030 году количество объектов заправочной инфраструктуры должно достигнуть 66 единиц», — со ссылкой на данные ведомства передает Business Class. Сейчас в крае 43 газовых заправки. Из них 17 — расположены в Перми. URA.RU уже рассказывало про открытие многотопливной автозаправки в прикамской столице. В регион ранее зашла челябинская сеть АЗС. К концу прошлого года число заправочных станций для электрокаров в Прикамье увеличилось до 33.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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