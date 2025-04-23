Челябинская сеть автозаправочных станций зашла в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Перми первая заправка Atom Oil открылась в конце прошлого года
В Перми первая заправка Atom Oil открылась в конце прошлого года Фото:

На пермский топливный рынок вышла сеть автозаправок Atom Oil, основанная в Челябинске. В компании объяснили решение о расширении высокой покупательской способностью населения в регионе.

«В Свердловском районе Перми появилась первая АЗС челябинской сети. Станция открылась па улице Хлебозаводской», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на слова руководства компании.

Atom Oil планирует открыть еще две-три заправки в Перми. Сумма инвестиций не оглашается.

На сайте сети указано, 40 точек расположены преимущественно в Челябинской и Свердловской областях. Среди партнеров бренда — АО «Танеко», ТАИФ-НК и ПАО «Сургутнефтегаз».

На данный момент в Перми функционирует свыше 15 сетей АЗС. В конце прошлого года URA.RU писало, что Teboil открывает девять станций на территории Прикамья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пермский топливный рынок вышла сеть автозаправок Atom Oil, основанная в Челябинске. В компании объяснили решение о расширении высокой покупательской способностью населения в регионе. «В Свердловском районе Перми появилась первая АЗС челябинской сети. Станция открылась па улице Хлебозаводской», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на слова руководства компании. Atom Oil планирует открыть еще две-три заправки в Перми. Сумма инвестиций не оглашается. На сайте сети указано, 40 точек расположены преимущественно в Челябинской и Свердловской областях. Среди партнеров бренда — АО «Танеко», ТАИФ-НК и ПАО «Сургутнефтегаз». На данный момент в Перми функционирует свыше 15 сетей АЗС. В конце прошлого года URA.RU писало, что Teboil открывает девять станций на территории Прикамья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...