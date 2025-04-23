Челябинская сеть автозаправочных станций зашла в Пермь

На пермский топливный рынок вышла сеть автозаправок Atom Oil, основанная в Челябинске. В компании объяснили решение о расширении высокой покупательской способностью населения в регионе.
«В Свердловском районе Перми появилась первая АЗС челябинской сети. Станция открылась па улице Хлебозаводской», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на слова руководства компании.
Atom Oil планирует открыть еще две-три заправки в Перми. Сумма инвестиций не оглашается.
На сайте сети указано, 40 точек расположены преимущественно в Челябинской и Свердловской областях. Среди партнеров бренда — АО «Танеко», ТАИФ-НК и ПАО «Сургутнефтегаз».
На данный момент в Перми функционирует свыше 15 сетей АЗС. В конце прошлого года URA.RU писало, что Teboil открывает девять станций на территории Прикамья.
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