26 апреля 2025

Профессор подсказал два способа увеличить пенсию

Виноградов: у россиян есть два способа, с помощью которых можно увеличить пенсию
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Если выйти на пенсию на 10 лет позже, размер выплаты увеличится более чем в два раза
Если выйти на пенсию на 10 лет позже, размер выплаты увеличится более чем в два раза Фото:

Россияне могут значительно увеличить размер своей пенсии, если отложат выход на заслуженный отдых или примут участие в программе долгосрочных сбережений. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится более чем в два раза. Государство готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана и страхует внесенные средства. Если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода», — сказал профессор Виноградов агентству «Прайм». 

Он также отметил, что для увеличения будущих выплат граждане могут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) — оператором программы долгосрочных сбережений. Дополнительно, россияне имеют возможность приобрести недостающие пенсионные баллы, обратившись в Социальный фонд. 

Ранее сообщалось, что, если человек решает досрочно вывести средства или воспользоваться социальным налоговым вычетом по взносам, это может привести к снижению размера его негосударственной пенсии. В это же время в 2024 году более 800 тысяч российских пенсионеров получили единовременные выплаты пенсионных накоплений, если их накопительная часть была менее 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

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Россияне могут значительно увеличить размер своей пенсии, если отложат выход на заслуженный отдых или примут участие в программе долгосрочных сбережений. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. «При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится более чем в два раза. Государство готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана и страхует внесенные средства. Если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода», — сказал профессор Виноградов агентству «Прайм».  Он также отметил, что для увеличения будущих выплат граждане могут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) — оператором программы долгосрочных сбережений. Дополнительно, россияне имеют возможность приобрести недостающие пенсионные баллы, обратившись в Социальный фонд.  Ранее сообщалось, что, если человек решает досрочно вывести средства или воспользоваться социальным налоговым вычетом по взносам, это может привести к снижению размера его негосударственной пенсии. В это же время в 2024 году более 800 тысяч российских пенсионеров получили единовременные выплаты пенсионных накоплений, если их накопительная часть была менее 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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