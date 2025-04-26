26 апреля 2025

Сильные магнитные бури обрушатся в майские праздники на Пермский край. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Метеозависимым пермякам стоит позаботиться о собственном здоровье
Метеозависимым пермякам стоит позаботиться о собственном здоровье Фото:

В начале мая территорию Прикамья накроет волной мощных магнитных бурь. По оценке аналитиков платформы Time-in.ru, всплески геомагнитной активности быстро сойдут на нет. Вспышки на Солнце, которые провоцируют явление, могут негативно сказаться на самочувствии людей, предупреждают эксперты.

«Первые изменения можно будет ощутить вечером в среду, 30 апреля. В течение двух последующих дней магнитные бури будут сильными. Затем активность постепенно ослабнет», — указано на сайте проекта. По прогнозу, бури могут вернуться к середине месяца.

Возмущение геомагнитного поля Земли при резкой смене погоды может доставить массу дискомфорта людям: у кого-то болит голова, у других — ломит суставы. В беседе с URA.RU невролог, профессор Пермского государственного медуниверситета им. Вагнера Юлия Каракулова рассказала о способах борьбы с метеозависимостью.

1 и 2 мая влияние магнитных бурь будет сильным
1 и 2 мая влияние магнитных бурь будет сильным
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В начале мая территорию Прикамья накроет волной мощных магнитных бурь. По оценке аналитиков платформы Time-in.ru, всплески геомагнитной активности быстро сойдут на нет. Вспышки на Солнце, которые провоцируют явление, могут негативно сказаться на самочувствии людей, предупреждают эксперты. «Первые изменения можно будет ощутить вечером в среду, 30 апреля. В течение двух последующих дней магнитные бури будут сильными. Затем активность постепенно ослабнет», — указано на сайте проекта. По прогнозу, бури могут вернуться к середине месяца. Возмущение геомагнитного поля Земли при резкой смене погоды может доставить массу дискомфорта людям: у кого-то болит голова, у других — ломит суставы. В беседе с URA.RU невролог, профессор Пермского государственного медуниверситета им. Вагнера Юлия Каракулова рассказала о способах борьбы с метеозависимостью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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