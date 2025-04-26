Выяснилось, чем погибший на СВО сын замглавы ЦРУ занимался в последние годы

WSJ: погибший на СВО сын замдиректора ЦРУ в последние годы искал свое место

27 апреля 2025 в 07:09 Размер текста - 17 +

Ранее в ЦРУ подтвердили гибель Глосса, сражавшегося на стороне России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Погибший на СВО Майкл Глосс, сын замглавы ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлины, последние годы интересовался сельским хозяйством и планировал учиться в Индии. Об этом пишут американские СМИ. «Заинтересованный в устойчивом сельском хозяйстве Глосс надеялся учиться в Индии. Прежде чем бросить учебу в 2023 году, он получил степень по экологии в Атлантическом колледже в штате Мэн», — пишет The Wall Street Journal со ссылкой на текст некролога, опубликованного похоронным бюро Вирджинии. Также, по сведениям издания, Глосс, будучи в Турции, присоединился к богемной сцене Стамбула и посетил несколько месячных фестивалей на открытом воздухе. Он вписался в международную группу туристов с рюкзаками и местных художников, при этом выглядел потерянным. Как сообщало URA.RU, Центральное разведывательное управление подтвердило гибель сына заместителя директора управления по цифровым инновациям Джулиан Галлины — 21-летнего Майкла Глосса. По информации представителя ЦРУ, молодой человек погиб в зоне боевых действий на Украине весной 2024 года. Родные Глосса пережили «невообразимую личную трагедию». Ранее не уточнялось, на чьей стороне воевал Глосс. Как следовало из некролога, который опубликовали близкие, он скончался «во время путешествия по Восточной Европе». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погибший на СВО Майкл Глосс, сын замглавы ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлины, последние годы интересовался сельским хозяйством и планировал учиться в Индии. Об этом пишут американские СМИ. «Заинтересованный в устойчивом сельском хозяйстве Глосс надеялся учиться в Индии. Прежде чем бросить учебу в 2023 году, он получил степень по экологии в Атлантическом колледже в штате Мэн», — пишет The Wall Street Journal со ссылкой на текст некролога, опубликованного похоронным бюро Вирджинии. Также, по сведениям издания, Глосс, будучи в Турции, присоединился к богемной сцене Стамбула и посетил несколько месячных фестивалей на открытом воздухе. Он вписался в международную группу туристов с рюкзаками и местных художников, при этом выглядел потерянным. Как сообщало URA.RU, Центральное разведывательное управление подтвердило гибель сына заместителя директора управления по цифровым инновациям Джулиан Галлины — 21-летнего Майкла Глосса. По информации представителя ЦРУ, молодой человек погиб в зоне боевых действий на Украине весной 2024 года. Родные Глосса пережили «невообразимую личную трагедию». Ранее не уточнялось, на чьей стороне воевал Глосс. Как следовало из некролога, который опубликовали близкие, он скончался «во время путешествия по Восточной Европе».