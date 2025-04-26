26 апреля 2025

Взрыв в порту в Иране произошел из-за ингредиента для ракетного топлива

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в Шахида Раджаи мог произойти из-за неправильного хранения химических веществ
Взрыв в Шахида Раджаи мог произойти из-за неправильного хранения химических веществ Фото:

Взрыв и последующий пожар в порту Ирана Шахида Раджаи произошли из-за, вероятно, неправильного хранения перхлората натрия, химического вещества, которое используется в ракетном топливе. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

«Мощный взрыв в порту на юге Ирана <...> Взорвался перхлорат натрия, основной компонент твёрдого ракетного топлива», — пишет The New Times со ссылкой на источник, связанный с Корпусом стражей Исламской революции в республике. Отмечается, что детонация могла последовать из-за нарушения правил хранения данного вещества. 

По данным государственных иранских СМИ, взрыв произошел из-за детонации контейнеров с химикатами, который стал результатом саботажа или атаки. Данный инцидент произошел 26 апреля, за взрывом последовал пожар. Тогда в порту погибло около 14 человек, еще 750 были ранены. Из-за угрозы выброса опасных химических веществ в городе Бендер-Аббас, где и находится порт Шахида Раджаи, был объявлен режим ЧС.

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Взрыв и последующий пожар в порту Ирана Шахида Раджаи произошли из-за, вероятно, неправильного хранения перхлората натрия, химического вещества, которое используется в ракетном топливе. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники. «Мощный взрыв в порту на юге Ирана <...> Взорвался перхлорат натрия, основной компонент твёрдого ракетного топлива», — пишет The New Times со ссылкой на источник, связанный с Корпусом стражей Исламской революции в республике. Отмечается, что детонация могла последовать из-за нарушения правил хранения данного вещества.  По данным государственных иранских СМИ, взрыв произошел из-за детонации контейнеров с химикатами, который стал результатом саботажа или атаки. Данный инцидент произошел 26 апреля, за взрывом последовал пожар. Тогда в порту погибло около 14 человек, еще 750 были ранены. Из-за угрозы выброса опасных химических веществ в городе Бендер-Аббас, где и находится порт Шахида Раджаи, был объявлен режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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