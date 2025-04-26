26 апреля 2025

В жилом доме в Москве после электросамокатчика обрушился пол в подъезде

© Служба новостей «URA.RU»
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многоквартирном доме в Лефортово обвалился пол
многоквартирном доме в Лефортово обвалился пол Фото:

В одном из многоквартирных домов района Лефортово в Москве обрушился пол в подъезде на первом этаже после того, сообщают журналисты. Пострадал человек с электросамокатом.

«В многоквартирном доме в Лефортово обвалился пол в подъезде на первом этаже», — сообщил РЕН.ТВ. Там же отметили, что произошел инцидент из-за многолетнего подтопления нижнего этажа, что привело к постоянной влажности и ослаблению конструкции.

В Лефортово в жилом доме обвалился пол в подъезде на первом этаже
В Лефортово в жилом доме обвалился пол в подъезде на первом этаже
Фото:

Спасатели оперативно прибыли на место и перекрыли образовавшуюся дыру в полу широкими деревянными досками, чтобы предотвратить дальнейшие несчастные случаи. Отмечается, что в результате этого пострадал один человек. «Провалился человек с электросамокатом. Есть травма плеча», — сообщил telegram-канал «Лефортово и рядом 24/7».

Лефортово представляет собой один из районов Москвы, а также внутригородское муниципальное образование. Расположено оно на берегу реки Яузы в составе Юго-Восточного административного округа столицы.

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В одном из многоквартирных домов района Лефортово в Москве обрушился пол в подъезде на первом этаже после того, сообщают журналисты. Пострадал человек с электросамокатом. «В многоквартирном доме в Лефортово обвалился пол в подъезде на первом этаже», — сообщил РЕН.ТВ. Там же отметили, что произошел инцидент из-за многолетнего подтопления нижнего этажа, что привело к постоянной влажности и ослаблению конструкции. Спасатели оперативно прибыли на место и перекрыли образовавшуюся дыру в полу широкими деревянными досками, чтобы предотвратить дальнейшие несчастные случаи. Отмечается, что в результате этого пострадал один человек. «Провалился человек с электросамокатом. Есть травма плеча», — сообщил telegram-канал «Лефортово и рядом 24/7». Лефортово представляет собой один из районов Москвы, а также внутригородское муниципальное образование. Расположено оно на берегу реки Яузы в составе Юго-Восточного административного округа столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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