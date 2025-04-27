Раскрыто последнее зашифрованное послание Папы Римского Франциска

Духовное завещание Папы Римского Франциска содержит послание о скромности и истинном предназначении католической церкви. Об этом сообщило издание The Economist.
«Послание, которое сквозило в положениях Франциска о его уходе, состояло в том, что истинное место его церкви — на обочине общества», — пишет англоязычный еженедельный журнал. Там же отмечается, что понтифик оставил распоряжение похоронить себя в простой могиле без украшений, подчеркнув важность служения бедным и отдаленность церкви от мирской роскоши.
Франциск настаивал, чтобы его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в скромной гробнице с единственной надписью Franciscus. Издание отмечает, что понтифик, которого часто называли «папой из народа», неоднократно подчеркивал, что церковь должна быть на задворках общества, чтобы служить тем, кто забыт или обделен.
Кроме того, в последние недели жизни понтифик также распорядился потратить почти все личные сбережения на погашение ипотеки макаронной фабрики при тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Сумму средств оценили в около 200 тысяч евро.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни. За день до смерти он обратился с пасхальным поздравлением к христианам. Как уточнили в Ватикане, причиной кончины понтифика стал инсульт.
Сотни тысяч вышли на улицы Италии, чтобы проводить Папу Римского в последний путь. Церемония прощания с Папой Франциском началась 26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане. Россию на похоронах представляла министр культуры Ольга Любимова. URA.RU вело онлайн-трансляцию события.
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