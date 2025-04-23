«Пришла в политику из журналистики»: кто представит Россию на похоронах Папы Римского

Министр культуры России Ольга Любимова возглавит официальную делегацию на похоронах Папы Римского Франциска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подтвердив участие России в траурных мероприятиях. Визит состоится по приглашению Ватикана. Подробнее о биографии министра в материале URA.RU.
Семья и театральные корни
Ольга Любимова родилась 31 декабря 1980 года в Москве в семье с богатыми театральными традициями. Ее отец Борис Любимов — известный театровед, долгие годы возглавлявший кафедру в ГИТИСе, а ныне исполняющий обязанности ректора Щепкинского училища. Мать Ольги Мария Шверубович была актрисой театра «Современник» и внучкой легендарного Василия Качалова.
Семейное окружение с детства погрузило Ольгу в мир искусства и культуры. Борис Любимов посвятил жизнь преподавательской деятельности и развитию театрального образования в России. Мария Шверубович, ушедшая из жизни в 2018 году, оставила яркий след в театральном мире, продолжив актерскую династию Качаловых.
Образование
Ольга Любимова получила два гуманитарных образования — сначала окончила факультет журналистики МГУ, затем театроведческий факультет ГИТИСа. Несмотря на театральные корни семьи, журналистика привлекала ее больше, чем искусствоведение. Уже во время учебы она активно пробовала силы на телеканалах РЕН ТВ и «ТВ Центр».
Телевизионная карьера
С 2001 года Ольга Любимова начала карьеру на телевидении, работая корреспондентом религиозной программы «Ортодокс» на ТВЦ. Впоследствии она участвовала в создании программ на Третьем канале, параллельно занимая должность шеф-редактора проектов «Православный календарь» и «Регион».
Позже Любимова попробовала себя в роли телеведущей на канале «Столица», а затем вернулась к религиозной тематике на телеканале «Спас». В 2011 году она возглавила программу «Контекст» на канале «Культура», после чего перешла на Первый канал в качестве заместителя директора.
Из журналиста в министры
В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил Ольгу Любимову министром культуры, сменив на этом посту Владимира Мединского, руководившего ведомством восемь лет. С тех пор Любимова продолжает возглавлять министерство.
Представит Россию на похоронах Папы Римского
Ольга Любимова представит Россию на похоронах Папы Римского Франциска. Это сообщение сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Назначение Любимовой стало неожиданностью для многих.
Личная жизнь
Ольга Любимова состоит в браке с тележурналистом Евгением Барановым. В семье воспитываются двое детей — сын Никита и дочь Варвара.
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