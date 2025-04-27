ВСУ ударили по школе и заводу в Курской области: карта атак БПЛА 27 апреля

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Над Брянской областью сбили пять БПЛА
Над Брянской областью сбили пять БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Брянскую область атаковали пять беспилотников ВСУ. В Курской области после объявления об угрозе БПЛА были повреждены школа и завод. В Орловской области объявили ракетную опасность. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU.

Легенда
Легенда
Фото:

Брянская область

Над областью сбиты три украинских БПЛА. Жертв и разрушений на земле нет. На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По сообщению telegram-канала Минобороны РФ, было уничтожено пять беспилотников.

Курская область

В регионе была объявлена опасность атаки дронов ВСУ, все средства ПВО были приведены в готовность для отражения атаки. Об этом сообщили в telegram-канале оперштаба по Курской области. По информации telegram-канала Shot, была повреждена школа в слободе Белая и маслозавод, информации о пострадавших нет, на места выехали спасатели.

Орловская область

В области объявлена ракетная опасность. Губернатор региона Андрей Клычков в своем telegram-канале призвал жителей не выходить из дома, укрыться в помещениях без окон или зайти в укрытие в случае нахождения на улице.

Ивановская область

В Ивановской области объявлена угроза БПЛА. Службы и средства ПВО отслеживают обстановку, подчеркнули в telegram-канале правительства региона.

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Брянскую область атаковали пять беспилотников ВСУ. В Курской области после объявления об угрозе БПЛА были повреждены школа и завод. В Орловской области объявили ракетную опасность. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU. Брянская область Над областью сбиты три украинских БПЛА. Жертв и разрушений на земле нет. На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По сообщению telegram-канала Минобороны РФ, было уничтожено пять беспилотников. Курская область В регионе была объявлена опасность атаки дронов ВСУ, все средства ПВО были приведены в готовность для отражения атаки. Об этом сообщили в telegram-канале оперштаба по Курской области. По информации telegram-канала Shot, была повреждена школа в слободе Белая и маслозавод, информации о пострадавших нет, на места выехали спасатели. Орловская область В области объявлена ракетная опасность. Губернатор региона Андрей Клычков в своем telegram-канале призвал жителей не выходить из дома, укрыться в помещениях без окон или зайти в укрытие в случае нахождения на улице. Ивановская область В Ивановской области объявлена угроза БПЛА. Службы и средства ПВО отслеживают обстановку, подчеркнули в telegram-канале правительства региона.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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