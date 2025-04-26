Родные парней, погибших в ДТП в Добрянском округе, собирают деньги на похороны

Трое парней погибли в ДТП на трассе Пермь-Березники в Добрянском округе — вечером 25 апреля они ехали на студенческую практику, когда произошла авария. Сейчас их семьи собирают деньги на похороны и просят помощи у всех, кто готов поддержать в трудную минуту. Об этом сообщают СМИ.
«Матери погибших объединились, чтобы вместе организовать похороны. Забирать из морга и хоронить ребят будут в один день. Помощь нужна всем трем семья, никто не ожидал, что их постигнет такое горе», — сказала мама погибшего 19-летнего юноши Мария Гоцадзе. Ее слова передает 59.RU. В тот день ее сын ехал на студенческую практику в Добрянку — его повезли туда друзья. Помочь семьям можно, перечислив деньги Мариной Анатольевной Гоцадзе по номеру 8 950 475-13-61.
Ранее URA.RU рассказывало, что авария произошла вечером на 125-м километре автодороги Пермь-Березники в Добрянском округе. Водитель LADA Granta (2006 года рождения) выехал на встречную полосу, где такой маневр запрещен, и столкнулся с Range Rover.
В отечественной легковушке погибли водитель и два пассажира (2005 и 2007 годов рождения), а в иномарке пострадали два человека — их госпитализировали. Прокуратура Пермского края взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП в Добрянском округе на трассе Пермь-Березники, включая причины и условия, способствовавшие трагедии.
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