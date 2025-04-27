МО: над Брянской областью пролетело пять беспилотников

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ВСУ предприняли попытку атаки по Брянской области с помощью БПЛА
ВСУ предприняли попытку атаки по Брянской области с помощью БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь на 27 апреля уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ, уточнив, что все аппараты были самолетного типа и были нейтрализованы средствами ПВО с 23:00 до 04:00 по московскому времени.

«Средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области», — сообщили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. Замечены и ликвидированы вражеские БПЛА были в течение ночи на 27 апреля с 23:00 до 04:00 мск. 

Всего сутки назад ВСУ атаковали почти полусотней дронов. Аппараты противника были сбиты над Курской, Белгородской, Липецкой и Ростовской областями.

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь на 27 апреля уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ, уточнив, что все аппараты были самолетного типа и были нейтрализованы средствами ПВО с 23:00 до 04:00 по московскому времени. «Средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области», — сообщили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. Замечены и ликвидированы вражеские БПЛА были в течение ночи на 27 апреля с 23:00 до 04:00 мск.  Всего сутки назад ВСУ атаковали почти полусотней дронов. Аппараты противника были сбиты над Курской, Белгородской, Липецкой и Ростовской областями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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