Более 1,5 тысячи человек в Свердловской области оторваны от внешнего мира из-за паводка

В Свердловской области из-за весеннего половодья разобрали один мост и ограничили транспортное сообщение с 18 населенными пунктами. В них проживают более 1,6 тысячи человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Всего на территории области затоплено 6 низководных мостов и 1 мост разобран на период весеннего половодья, ограничено автотранспортное сообщение с 18-ю населенными пунктами (716 домов, 1664 человек, 275 детей)», — сообщили в ведомстве. В ряде населенных пунктов организованы лодочные и паромные переправы для обеспечения транспортной доступности.
С 7 апреля действует лодочная переправа в Талицком районе для деревень Заречная и Заселина, с 9 апреля — в Байкаловском районе для села Яр, а в ближайшее время будут организованы дополнительные переправы в Слободо-Туринском районе и других затронутых территориях. Для обеспечения жизнедеятельности граждан созданы запасы продовольствия и медикаментов, функционирует телефонная связь и поддерживаются меры пожарной безопасности.
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