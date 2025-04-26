26 апреля 2025

Более 1,5 тысячи человек в Свердловской области оторваны от внешнего мира из-за паводка

В Свердловской области из-за паводка от мира отрезано 18 сел и деревень
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за паводков было затоплено шесть мостов
Из-за паводков было затоплено шесть мостов Фото:

В Свердловской области из-за весеннего половодья разобрали один мост и ограничили транспортное сообщение с 18 населенными пунктами. В них проживают более 1,6 тысячи человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Всего на территории области затоплено 6 низководных мостов и 1 мост разобран на период весеннего половодья, ограничено автотранспортное сообщение с 18-ю населенными пунктами (716 домов, 1664 человек, 275 детей)», — сообщили в ведомстве. В ряде населенных пунктов организованы лодочные и паромные переправы для обеспечения транспортной доступности.

С 7 апреля действует лодочная переправа в Талицком районе для деревень Заречная и Заселина, с 9 апреля — в Байкаловском районе для села Яр, а в ближайшее время будут организованы дополнительные переправы в Слободо-Туринском районе и других затронутых территориях. Для обеспечения жизнедеятельности граждан созданы запасы продовольствия и медикаментов, функционирует телефонная связь и поддерживаются меры пожарной безопасности.

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В Свердловской области из-за весеннего половодья разобрали один мост и ограничили транспортное сообщение с 18 населенными пунктами. В них проживают более 1,6 тысячи человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Всего на территории области затоплено 6 низководных мостов и 1 мост разобран на период весеннего половодья, ограничено автотранспортное сообщение с 18-ю населенными пунктами (716 домов, 1664 человек, 275 детей)», — сообщили в ведомстве. В ряде населенных пунктов организованы лодочные и паромные переправы для обеспечения транспортной доступности. С 7 апреля действует лодочная переправа в Талицком районе для деревень Заречная и Заселина, с 9 апреля — в Байкаловском районе для села Яр, а в ближайшее время будут организованы дополнительные переправы в Слободо-Туринском районе и других затронутых территориях. Для обеспечения жизнедеятельности граждан созданы запасы продовольствия и медикаментов, функционирует телефонная связь и поддерживаются меры пожарной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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