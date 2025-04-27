В СФР назвали категории россиян, которые получат выплаты в мае до 90 тысяч рублей

СФР: на 80-ю годовщину Победы участники боевых действий получили 90 тысяч рублей
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Ветераны боевых действий ВОВ автоматически получили по 90 тысяч рублей
Ветераны боевых действий ВОВ автоматически получили по 90 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

В честь 80-й годовщины Победы Социальный фонд России (СФР) выплатил по 80 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ), а также дополнительно по 10 тысяч рублей непосредственным участникам боевых действий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фонда.

«Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы и вдовцы, а также обладатели знаков „Жителю блокадного Ленинграда“, „Житель осажденного Севастополя“ и „Житель осажденного Сталинграда“ получили по 80 тысяч рублей. Такая же выплата была перечислена бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма получили по 55 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе СФР. Отдельные категории ветеранов, непосредственно участвовавших в боевых действиях, получили дополнительную ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.

По данным фонда, получателями юбилейной выплаты в этом году стали более 320 тысяч ветеранов, среди которых 3,1 тысячи проживают в новых субъектах России — ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Также праздничные выплаты предусмотрены для ветеранов, проживающих в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и странах Балтии.

Председатель СФР Сергей Чирков отметил, что поддержка ветеранов была осуществлена в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. При этом ветераны не должны были подавать какие-либо заявления — все выплаты были перечислены им автоматически.

Традиция юбилейных выплат сохраняется на протяжении многих лет. Аналогичные меры поддержки оказывались к 70-й и 75-й годовщинам Победы.

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В честь 80-й годовщины Победы Социальный фонд России (СФР) выплатил по 80 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ), а также дополнительно по 10 тысяч рублей непосредственным участникам боевых действий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фонда. «Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы и вдовцы, а также обладатели знаков „Жителю блокадного Ленинграда“, „Житель осажденного Севастополя“ и „Житель осажденного Сталинграда“ получили по 80 тысяч рублей. Такая же выплата была перечислена бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма получили по 55 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе СФР. Отдельные категории ветеранов, непосредственно участвовавших в боевых действиях, получили дополнительную ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей. По данным фонда, получателями юбилейной выплаты в этом году стали более 320 тысяч ветеранов, среди которых 3,1 тысячи проживают в новых субъектах России — ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Также праздничные выплаты предусмотрены для ветеранов, проживающих в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и странах Балтии. Председатель СФР Сергей Чирков отметил, что поддержка ветеранов была осуществлена в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. При этом ветераны не должны были подавать какие-либо заявления — все выплаты были перечислены им автоматически. Традиция юбилейных выплат сохраняется на протяжении многих лет. Аналогичные меры поддержки оказывались к 70-й и 75-й годовщинам Победы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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