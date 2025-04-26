Объем поставок декоративных растений из Беларуси в Пермский край вырос вдвое

Россельхознадзор проверил крупную партию белорусских саженцев хвойных и декоративных растений, поступивших в Пермский край. Лабораторные исследования подтвердили отсутствие карантинных вредителей во ввезенной продукции, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«В апреле 2025 года в Пермский край поступило 18 795 саженцев декоративных культур из Республики Беларусь, что почти в два раза превышает показатели прошлого года. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года в регион ввезли 9 986 саженцев», — рассказали в пресс-службе.
Сотрудники ведомства проверили партии саженцев можжевельника, сосны, туи, ели и барбариса. Пробы отправлены на анализ в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР», который подтвердил отсутствие карантинных вредителей.
После проверки на продукцию оформлены акты карантинного фитосанитарного контроля, разрешающие ее использование по назначению. Саженцы предназначены для реализации на территории Пермского края и будут использоваться в озеленении и ландшафтном дизайне.
Ранее URA.RU рассказывало, что с начала 2025 года в Пермский край поступило 69 тонн свежих огурцов из Республики Казахстан. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года ввоза этой продукции не было
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