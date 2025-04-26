26 апреля 2025

Строители начали монтировать пролеты курганского моста, который снесло паводком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост был разрушен наводнением
Мост был разрушен наводнением Фото:

Строители завершили забивку свай и начали укладывать пролеты моста между селами Утятское и Нагорское в Курганской области. Об этом сообщили в холдинге «Кургансемена», который софинансирует работы на объекте. Мост был разрушен наводнением в прошлом году.

«Выходные у бригады мостостроителей проходят плодотворно. На объекте забиты и забетонированы сваи последней опоры, смонтирован ригель. Строители приступают к монтажу пролетных конструкций моста в селе Утятском», — написано в группе агрохолдинга во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что завершение возведения моста в селе Утятском строителями АО «Мостострой-11» планируется 8 мая. Однако, объект начнет работать в штатном режиме только после Госприемки. 

Идет строительство моста между селами Утятское и Нагорское
Идет строительство моста между селами Утятское и Нагорское
Фото:

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Строители завершили забивку свай и начали укладывать пролеты моста между селами Утятское и Нагорское в Курганской области. Об этом сообщили в холдинге «Кургансемена», который софинансирует работы на объекте. Мост был разрушен наводнением в прошлом году. «Выходные у бригады мостостроителей проходят плодотворно. На объекте забиты и забетонированы сваи последней опоры, смонтирован ригель. Строители приступают к монтажу пролетных конструкций моста в селе Утятском», — написано в группе агрохолдинга во «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что завершение возведения моста в селе Утятском строителями АО «Мостострой-11» планируется 8 мая. Однако, объект начнет работать в штатном режиме только после Госприемки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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