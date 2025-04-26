Строители завершили забивку свай и начали укладывать пролеты моста между селами Утятское и Нагорское в Курганской области. Об этом сообщили в холдинге «Кургансемена», который софинансирует работы на объекте. Мост был разрушен наводнением в прошлом году.
«Выходные у бригады мостостроителей проходят плодотворно. На объекте забиты и забетонированы сваи последней опоры, смонтирован ригель. Строители приступают к монтажу пролетных конструкций моста в селе Утятском», — написано в группе агрохолдинга во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что завершение возведения моста в селе Утятском строителями АО «Мостострой-11» планируется 8 мая. Однако, объект начнет работать в штатном режиме только после Госприемки.
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