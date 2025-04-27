При взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи пострадали 1139 человек

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При взрыве в иранском порту пострадало более 1100 человек
При взрыве в иранском порту пострадало более 1100 человек Фото:

Число пострадавших при взрыве в иранском порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас превысило 1100 человек. Об этом сообщила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. По последним данным, за медицинской помощью обратились 1139 человек.

«Зафиксировано 1139 случаев обращения в медучреждения», — написала Мохаджерани на своей странице в социальной сети Х, комментируя ситуацию в порту имени Шахида Раджаи. Она также подчеркнула, что «значительная часть пожара потушена, продолжаются усилия по тушению оставшихся 20%».

Ранее сообщалось о 14 погибших и 750 раненых. На месте продолжают работать экстренные службы, осуществляется эвакуация и оказание помощи пострадавшим.

Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас произошел 26 апреля. Звук происшествия достиг даже острова Кешм, находящегося более чем в 20 километрах от эпицентра событий.

По данным американских СМИ, причиной взрыва и возникшего вслед за ним пожара в иранском порту Шахид Раджаи, предположительно, стало нарушение правил хранения перхлората натрия — химического соединения, применяемого в производстве ракетного топлива. Иранские же СМИ сообщают, что взрыв произошел из-за детонации контейнеров с химикатами, который стал результатом саботажа или атаки.

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Число пострадавших при взрыве в иранском порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас превысило 1100 человек. Об этом сообщила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. По последним данным, за медицинской помощью обратились 1139 человек. «Зафиксировано 1139 случаев обращения в медучреждения», — написала Мохаджерани на своей странице в социальной сети Х, комментируя ситуацию в порту имени Шахида Раджаи. Она также подчеркнула, что «значительная часть пожара потушена, продолжаются усилия по тушению оставшихся 20%». Ранее сообщалось о 14 погибших и 750 раненых. На месте продолжают работать экстренные службы, осуществляется эвакуация и оказание помощи пострадавшим. Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас произошел 26 апреля. Звук происшествия достиг даже острова Кешм, находящегося более чем в 20 километрах от эпицентра событий. По данным американских СМИ, причиной взрыва и возникшего вслед за ним пожара в иранском порту Шахид Раджаи, предположительно, стало нарушение правил хранения перхлората натрия — химического соединения, применяемого в производстве ракетного топлива. Иранские же СМИ сообщают, что взрыв произошел из-за детонации контейнеров с химикатами, который стал результатом саботажа или атаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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